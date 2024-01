Strictly Come Dancing 2023 Live Tour, critique : un divertissement totalement agréable

Nancy Xu, Angela Scanlon, Angela Rippon, Ellie Leach et Annabel Croft aiment faire revivre certaines de leurs danses préférées – PA Wire

Après une 20e saison particulièrement belle – avec un niveau de danse d’une qualité fulgurante qui a attiré près de dix millions de téléspectateurs pour la finale – Strictly prend la route, avec la participation de nombreux talents parmi les plus impressionnants de la saison. Et Krishnan Guru-Murthy est là aussi.

Bien sûr, Strictly a toujours eu pour objectif de célébrer autant le courage et l’enthousiasme que le simple talent technique. Et c’est la volonté de jeu de Guru-Murthy qui rend vraiment Strictly spécial – même si le commentaire de Craig Revel Horwood ici selon lequel il ressemble au « dernier homme debout au mariage », après avoir été témoin de ses girations sur « Boom Shak-a- Lak’, est d’une précision grimaçante.

Viens strictement danser

Mais pour tous les Horwood qui amplifie sa méchanceté – c’est toujours la saison du panto, après tout – il s’agit d’une bonne dose de divertissement vraiment agréable. Si vous pouviez exploiter la chaleur des sentiments qui envahissent le public pour Guru-Murthy, pour le trésor national confirmé Angela Rippon ou pour les jeunes stars Bobby Brazier et Ellie Leach, vous pourriez probablement alimenter le réseau national pour le reste de 2024.

Sept couples ont la chance de danser à nouveau deux de leurs routines préférées – et, oui, nous avons une fois de plus droit à « l’extension de jambe qui a brisé Internet », avec Rippon soulevant le toit. en soulevant cette jambe svelte enviable vers le ciel dans son cha-cha conscient. “Quand je l’ai vu pour la première fois, j’ai pensé que la jambe était fausse, chérie”, dit Horwood d’une voix traînante. Et bien sûr, Rippon bouscule le reste de la routine, mais avec des épingles comme celles-ci, qui le remarque ?

Angela Rippon

La championne de la série, Leach, était la plus jeune gagnante de l’histoire à seulement 22 ans, et regarder ses progrès donnait parfois l’impression de voir quelqu’un grandir à l’écran. Travailleuse et d’une gaieté contagieuse, avec une alchimie étincelante avec son partenaire de danse Vito et un flair naturel pour le frémissement qui semblait même la prendre par surprise, il était impossible de ne pas soutenir Leach. Ici, ils donnent l’impression que la danse américaine dans une vaste arène ne nécessite aucun effort.

L’histoire continue

Tout aussi à l’aise, Layton Williams et Nikita Kuzmin, qui profitent pleinement de l’espace agrandi, survolent la piste de danse d’un pas rapide et net sur « Putting on the Ritz ». Et Angela Scanlon et Carlos Gu produisent la routine la plus envoûtante du spectacle, revisitant un tango argentin posé, vif et sérieusement sexy – une particularité peut-être inattendue, qui provoque des vagues d’applaudissements retentissants.

Venez strictement danser

Pourtant, les enjeux du spectacle en direct ne pourraient pas vraiment être moindres : à chaque représentation, les couples s’affrontent pour un trophée, décidé par le vote du public, les notes des juges étant simplement indicatives. Si vous ne gagnez pas cette émission, une autre arrivera dans quelques heures. Et seulement deux représentations, la répétition et l’inutilité de la mascarade semblent déjà avoir envoyé Anton du Beke doolally; il bavarde de telles absurdités non filtrées et coquettes, qu’Horwood fait bientôt des blagues sur l’effet de ses médicaments.

À Birmingham, c’est Brazier et sa partenaire Dianne Buswell qui remportent le vote du public – ce n’est pas un choc, Brazier réalisant deux performances incroyablement gagnantes et exubérantes de jeunesse. Voulez-vous voir les hanches de Bobby, a demandé la foule à un moment donné, et le rugissement qui a suivi montre clairement qu’ils le font vraiment, vraiment. Et ces hanches ne mentent pas : Leach a peut-être a gagné la série téléviséemais une star est sûrement aussi née à Brazier.

Viens strictement danser

Ajoutez à cela une danse de groupe sur le thème de Barbie et un numéro de juge où Horwood brise tout plafond de campement imaginé auparavant en voguant sur « Padam Padam », et le spectacle en direct ressemble à une belle encapsulation de 2023 pour tous ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à lâcher prise – et un magnifique tour de victoire pour une récolte de concurrents particulièrement crémeux.

