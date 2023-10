Strictly Come Dancing 2023 LIVE – Nikita Kanda ÉLIMINÉE après avoir perdu contre Zara McDermott en dance-off – dernières mises à jour

Zara McDermott de STRICTLY Come Dancing et l’animatrice de radio Nikita Kanda sont dans la danse, où elles se battront pour éviter d’être éliminées de la série.

La star de Love Island, Zara, et DJ Nikita ont dansé pour survivre sous les yeux vigilants des juges Strictly Shirley Ballas, Anton Du Beke, Craig Revel-Horwood et Motsi Mabuse.

Mais finalement, les juges ont décidé de SAUVER Zara de l’élimination, ce qui signifie que Nikita est désormais la troisième célébrité à quitter la compétition.

Une fois la décision prise, Gorka Marquez, partenaire professionnel, a déclaré à Nikita en larmes : « Je suis plus que fier. Pour quelqu’un qui n’a aucune expérience en danse, venir danser devant des millions de personnes, c’est incroyable. Tu devrais être très fier de toi. Je suis très fier de toi, je n’ai jamais autant ri qu’au cours des trois dernières semaines avec toi.

Cela survient après que la juge en chef Shirley, 63 ans, ait été clairement bouleversée par la performance Couple’s Choice d’Eddie Kadi et Karen Hauer samedi soir après que le couple ait choisi Men In Black de Will Smith de l’action de science-fiction de 1997 – et arborant des smokings assortis.

Lisez notre blog Strictly Come Dancing ci-dessous pour les dernières nouvelles et mises à jour…