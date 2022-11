Strictly Come Dancing 2022 LIVE: Shirley Ballas écarte les rumeurs de querelle et partage un retour en arrière avant Blackpool ce soir

Kym Marsh de Strictly a parlé de la danse émotionnelle de la semaine dernière à la mémoire de son défunt fils – alors que le spectacle revient à Blackpool ce week-end.

S’exprimant sur It Takes Two, la présentatrice Janette Manrara a interrogé la star de Strictly Come Dancing Kym sur sa danse déchirante samedi dernier, qui était dédiée à son défunt fils Archie, décédé tragiquement après sa naissance à 21 semaines en 2009.

L’ancienne actrice de feuilleton a déclaré: “C’était incroyable, c’était quelque chose que je n’oublierai jamais. C’était une routine très très importante. Nous voulions envoyer un message, nous voulions faire parler les gens et c’est exactement ce que nous avons fait.

Son partenaire Graziano a déclaré plus tard: «Pour trouver un moyen de faire la chorégraphie parfaite, il y avait quelque chose de si spécial pour elle. C’est aussi lié à moi et je pense que nous trouvons un moyen de le livrer comme le meilleur moyen.

Pendant ce temps, ce week-end voit Strictly revenir à la salle de bal de la tour de Blackpool pour la première fois en trois ans en raison de la pandémie de Covid-19.

