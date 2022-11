Strictly Come Dancing 2022 LIVE: Seann Walsh jure de laisser le scandale Katya dans le passé alors que les célébrités affronteront les juges au cours de la semaine 8

L’ANCIENNE star de Strictly, Seann Walsh, s’est confiée à la star de Corrie, Sue Cleaver, sur son scandale d’infidélité avec Katya Jones.

Le baiser de Seann Walsh avec la danseuse professionnelle Katya lors de la compétition Strictly 2018 a mis fin à sa relation et au mariage de six ans de Katya avec son collègue danseur Neil Jones.

Le comique, 36 ans, a raconté à sa camarade de camp I’m A Celebrity, Sue Cleaver de Corrie, les retombées: «Pour être tout à fait honnête avec vous, mon pauvre ex, ma petite amie à l’époque, a publié une déclaration et c’était la fin de moi. J’ai dit désolé. J’ai assisté à l’émission de télévision de Jonathan Ross et je me suis excusé. Je me suis assis à côté de will.i.am et Samuel L. Jackson et je me suis excusé.

Dans le Bush Telegraph, Seann a ajouté : « C’est quelque chose dans ma vie auquel je ne veux pas revenir. Évidemment, je savais que ça arriverait. Je veux juste passer à autre chose.

