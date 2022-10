Strictly Come Dancing 2022 LIVE: la star du savon met fin aux problèmes de malédiction alors qu’Helen Skelton “grince des dents” sur des clips de danse

Helen Skelton de STRICTLY a craqué devant les clips de danse de sa performance en studio la semaine dernière.

Alors qu’elle était interviewée par l’hôte Rylan Clark, Helen et sa partenaire Gorka Márquez ont visionné l’enregistrement, Helen se sentant gênée et elle a admis que : “Cela ne m’est pas venu naturellement, cela me hante toujours.”

Pendant ce temps, la célébrité d’EastEnders, James Bye, a rejeté les inquiétudes concernant la malédiction “Strictly”.

La malédiction Strictly fait référence aux romances hors écran qui peuvent être affectées par l’intensité des horaires chargés de l’émission, mais James a déclaré que son mariage avec sa femme Victoria ne serait pas affecté.

S’adressant au Mirror, James a déclaré: “Ce n’est pas vraiment venu pour nous. C’est l’une de ces choses attachées à la série, mais en faisant partie, je ne vois vraiment rien de tout cela.

