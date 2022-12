Strictly Come Dancing 2022 LATEST – Will Mellor & Helen Skelton sac 38 alors que les fans fument la star de Countryfile a été soulignée

Les fans de STRICTLY sont furieux après qu’Helen Skelton ait raté de peu un Perfect Ten vendredi soir – alors qu’elle était en tête du classement avec Will Mellor.

La star du savon Will a mis en sac un stupéfiant 39 sur 40 et a été photographiée retenant ses larmes alors que les juges de Strictly Come Dancing lisaient ses scores

Mais Helen Skelton a également stupéfié les juges avec sa performance, obtenant le même score que l’acteur de Corrie – amenant les fans à se demander pourquoi elle n’a pas obtenu un 10 parfait pour sa danse “showstopping”.

L’un d’eux a déclaré: « J’ai rattrapé Strictly hier soir et je n’ai certainement pas sangloté triomphalement à Helen Skelton sur ma carte de bingo Strictly cette année. J’aurais dû avoir TOUS LES TENS », tandis qu’un autre a déclaré:« J’ai attendu toute la saison pour un showstopper et c’était tout, des trucs sensationnels.

L’émission de résultats en direct revient sur BBC One ce soir au plus tôt à 17h40

Lisez notre blog en direct Strictly 2022 pour les dernières mises à jour et potins…