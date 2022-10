Strictly Come Dancing 2022 LATEST – Les fans disent tous la même chose à propos de Hamza alors que les candidats se préparent à affronter à nouveau les juges

Les fans de STRICTLY Come Dancing disent tous la même chose à propos de Hamza alors que les candidats se préparent à affronter les juges au cours de la semaine 4.

Hamza Yassin a sans doute reçu la danse la plus difficile de la troisième semaine – la Rhumba – mais il a réussi à se frayer un chemin dans la quatrième semaine de la compétition de la BBC.

Le spécialiste de la faune a été étiqueté comme “l’homme le plus gentil du monde” suite à son apparition sur Strictly’s It Takes Two plus tôt cette semaine.

Un fan a déclaré : « Hamza est-il l’homme le plus gentil du monde ? Les signes indiquent que oui », tandis qu’un second a ajouté : « Hamza se propulse vers le statut de trésor national à une vitesse record.

Pendant ce temps, la semaine du cinéma de samedi a vu Richie quitter la série au début de cette année après que sa samba et celle de Giovanni Pernice à Hakuna Matata n’aient pas réussi à impressionner le public.

Lisez notre blog en direct Strictly 2022 ci-dessous pour les dernières nouvelles et potins…