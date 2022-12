Strictly Come Dancing 2022 DERNIÈRES – Kym Marsh revient pour la semaine 11 CE SOIR après Covid et donne un coup MAJEUR au favori des fans

La star de STRICTLY, Kym Marsh, revient pour les quarts de finale CE SOIR après avoir été forcée de manquer la semaine dernière en raison de Covid.

L’actrice Kym Marsh, 46 ans, a recommencé à s’entraîner cette semaine et reviendra à Strictly Come Dancing alors qu’elle et son partenaire professionnel Graziano, 28 ans, interprètent un Cha Cha Cha pour la semaine des comédies musicales ce soir.

Pendant ce temps, les chances de l’ancien favori Hamza Yassin de gagner Strictly 2022 ont chuté alors que de nouvelles données révèlent qu’il n’est plus la star préférée de l’émission.

En fait, les tendances de recherche en ligne analysées par Gambling.com montrent que Kym est désormais le nouveau favori parmi les fans de la série.

Cela survient alors que Will Mellor a dominé la semaine dernière le classement avec sa routine d’ouverture de Charleston, exécutée avec Nancy Xu – mais Ellie Taylor a été forcée de raccrocher ses chaussures après avoir été rejetée.

