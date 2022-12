Strictly Come Dancing 2022 DERNIER: Les fans sont choqués alors que la star du savon DUMPED dans une danse tendue et Helen Skelton se met en sécurité

STRICTLY’S Kym Marsh a été largué de la série après une danse tendue contre Molly Rainford lors de l’émission des résultats de samedi.

La star du savon, Will Mellor, a obtenu une note stupéfiante de 39 sur 40 et a été photographiée retenant ses larmes alors que les juges de Strictly Come Dancing lisaient ses scores, tandis qu’Helen Skelton a également stupéfié les juges avec sa performance, obtenant le même score que l’acteur de Corrie.

Mais le public a décidé que Molly Rainford et Carlos Gu affronteraient Kym Marsh et Graziano Di Prima pour le redoutable dance-off – avec leurs places en quart de finale en danger.

Mais c’est Kym que les juges ont renvoyée chez elle, l’actrice et présentatrice disant : “Honnêtement, j’ai adoré chaque seconde que j’ai passée ici. Je n’aurais jamais pensé arriver à ce stade dans un million d’années. Je dois dire que tout dépend de cet homme (Di Prima) ici, il est tout simplement merveilleux et il sera mon ami pour toujours.

Et les fans étaient émus de la voir partir, avec un écrit : « Je ne peux pas croire que Kym et Graziano ont été éliminés », tandis qu’un autre a tweeté : « Quelle performance de msm4rsh et GrazianoDiPrima – nous avons adoré vous regarder.

