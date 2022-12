Strictly Come Dancing 2022 DERNIER: Les célébrités vont patiner pour survivre alors que la demi-finale tendue démarre CE SOIR

STRICTLY revient sur nos écrans ce soir et les stars s’affronteront dans une demi-finale tendue sur la piste de danse.

Strictly Come Dancing sera diffusé ce soir à 19h15 sur BBC One, après avoir été décalé de son créneau habituel en raison du match de quart de finale de la Coupe du monde Angleterre contre France.

Les stars Helen Skelton, Molly Rainford et Will Melllor se joignent à Hamza Yassin et Fleur East se rendra à nouveau sur la piste de danse pour impressionner les juges pour une place dans la grande finale en direct.

Le week-end dernier, Kym Marsh est devenue la 10e célébrité à quitter Strictly après une semaine de comédies musicales très disputée.

La présentatrice et ancienne star de Hear’Say, 46 ans, a affronté Molly Rainford lors de la danse après s’être retrouvée en bas du classement avec 34 points.

