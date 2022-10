Strictly a pimenté mon mariage – mon mari adore me regarder “secouer mon truc” dans des tenues sexy, dit Fleur East

FLEUR East a révélé comment son passage sur Strictly a pimenté son mariage – alors que son mari adore la regarder « secouer son truc » dans des tenues sexy.

La star de X Factor Fleur, 34 ans, qui danse avec Vito Coppola dans l’émission de la BBC, a épousé Marcel Badiane-Robin lors d’une cérémonie secrète au Maroc en 2019.

Bbc

Fleur East a révélé comment son passage sur Strictly a pimenté son mariage[/caption]

Instagram

La star de X-Factor a révélé que son mari, Marcel Badiane-Robin, adorait la regarder “secouer son truc” dans des tenues sexy[/caption]

Et elle a raconté comment la créatrice de mode profitait de chaque minute de ses routines Strictly, à la fois sur la piste de danse et à la maison.

Fleur rit : « Il adore ça. Nous sommes ensemble depuis 12 ans et maintenant il me voit tous les samedis soirs dans de belles tenues, secouant mon truc.

“C’est merveilleux. C’est comme si nous retournions à la première année.

“En dehors du spectacle, il est comme mon entraîneur, il vient aux répétitions, il prend des notes de Vito et fait un débriefing avec lui après chaque samedi.

“Ensuite, quand nous rentrerons à la maison et que je le ferai moi-même, il dira:” Non, Vito a dit de mettre ton pied là-bas. C’est comme une équipe d’étiquettes, j’ai un double entraîneur.

“Je ne pratique pas les routines avec lui cependant.”

Son partenaire Vito a ajouté: “Marcel a été incroyable, très favorable. Je lui dirai : ‘On a fait ça aujourd’hui.’ C’est un travail d’équipe, et ça marche vraiment.

La pop star et présentatrice Fleur, qui s’est fait connaître lorsqu’elle a auditionné pour X Factor en 2014, a explosé sur Strictly avec un cha-cha-cha énergique sur le hit de Jennifer Lopez Let’s Get Loud.





Elle a dit qu’elle avait tout jeté à la routine après que l’Italien Vito, qui a rejoint le spectacle cette année, lui ait dit “d’être un lion, d’être un tigre, d’être une panthère”.

Mais elle a dit que la routine de la valse viennoise de la semaine dernière, qui l’obligeait à être plus douce et plus vulnérable, était plus difficile.

Elle a déclaré: «Quand j’ai rencontré Vito pour la première fois, dans les dix premières minutes, il m’a regardé et a dit: ‘OK, alors elle est comme un lion. J’ai son énergie, je l’ai.

“C’était une connexion instantanée. À cause de cela, quand nous y sommes allés le premier soir, nous y allions tous les deux vraiment.

“Mais ensuite, dans la deuxième semaine, je n’ai jamais joué comme ça. Je fais très rarement une ballade ou une chanson lente, c’est toujours très énergique, toujours très rythmé.

À la fin de la routine, Fleur a essuyé des larmes. Son oncle avait levé le bras pour montrer le bracelet de son défunt père Malcolm. Malcolm, strictement fan, est décédé d’une crise cardiaque en 2020.

Pennsylvanie

Fleur et son partenaire Vito Coppola ont explosé sur Strictly avec un cha-cha-cha énergique sur le hit de Jennifer Lopez Let’s Get Loud[/caption]

Hier soir, Fleur et Vito ont impressionné dans le Movie Week Special avec leur élégant American Smooth to Part Of Your World, un morceau du classique de Disney Little Mermaid.

Fleur a déclaré: “La Petite Sirène est mon film préféré et c’est ma chanson préférée, c’est donc un objectif de vie que je remplis.”

Kym Marsh a interprété un Charleston énergique sur If My Friends Could See Me Now de Sweet Charity. Et Richie Anderson a montré son côté animal avec une samba à Hakuna Matata du Roi Lion.

Maintenant Fleur, qui se lève à 4h30 pour son émission Hits Radio et s’est entraînée jusqu’à 22h, veut que son voyage Strictly dure le plus longtemps possible.

Lorsqu’on lui a demandé si elle prévoyait de faire ressortir son tigre intérieur si elle allait plus loin, elle a ri: «Oui. Mais je vais l’apprivoiser un peu cette fois.

Strictly est diffusé ce soir, BBC One, 19h20 et sur iPlayer.

Bbc

Kym Marsh a interprété un Charleston énergique sur If My Friends Could See Me Now de Sweet Charity[/caption]

Bbc

Richie Anderson a montré son côté animal avec une samba à Hakuna Matata du Roi Lion[/caption]