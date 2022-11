Strictly a fait ressortir mon côté sexy et m’a aidée à passer du statut de fille à celui de femme, déclare Molly Rainford

ELLE est peut-être la plus jeune de la récolte Strictly de cette année, mais Molly Rainford dit qu’elle est passée d’une fille à une femme alors que la série fait ressortir son côté sexy.

La star de la télévision pour enfants a stupéfié le public la semaine dernière en livrant une rumba torride vêtue d’une robe très révélatrice.

Molly dit qu'elle a dû surmonter sa timidité naturelle pour se transformer en diva dansante

Molly s'est associée au danseur professionnel Carlos Gu cette saison

Il y a quatre semaines, elle a dansé habillée en écolière sur l'air de Grange Hill

Mais Molly, 21 ans, dit qu’elle a dû surmonter sa timidité naturelle pour se transformer en diva de la piste de danse.

Elle a déclaré: “Strictly fait définitivement ressortir un côté différent en moi, mais il était difficile de ne pas se sentir mal à l’aise d’être aussi sensuelle et féminine.

“Bien sûr, il était important que cette danse soit plus qu’une rumba sexy – nous voulions aussi montrer cette histoire romantique et notre côté passionné.

“Mais c’était génial de montrer mon côté adulte et pas seulement d’être l’enfant de la compétition.

Trouver ces courbes

“Ce que vous voyez est ce que vous obtenez maintenant – j’espère que vous ne vous attendiez pas à ce que je sois l’enfant pour toujours.

« Je suis une femme et j’ai toujours eu ce côté féminin en moi. Je ne l’ai jamais vraiment montré auparavant sur Strictly.

“La rumba implique beaucoup de mouvements de hanches et la recherche de ces courbes et lignes dans votre corps. D’autres danses ont fait ressortir des personnages plus amusants et enjoués, mais celle-ci, je devais faire ressortir cet autre côté de moi.

Cela a certainement été une transformation majeure en termes d’apparence – et de conquête du jury notoirement exigeant.





Il y a à peine quatre semaines, elle a dansé habillée en écolière sur l’air de Grange Hill et a évité de justesse d’être expulsée de l’émission BBC One lorsqu’elle s’est retrouvée dans les deux dernières du concours.

Ce fut l’une des séries les plus imprévisibles de l’histoire du favori de longue date de la télévision, avec des danseurs obtenant des scores élevés de la part des juges mais atterrissant toujours dans les danses après le vote du public.

Molly a déclaré: “On ne sait jamais avec Strictly. Vous ne savez jamais ce que les gens vont aimer.

« Ils pourraient voter pour vous une semaine à cause de votre façon de danser, la suivante à cause de votre tenue vestimentaire !

« C’est vraiment subjectif, mais c’est ce qui en fait un spectacle pour tout le monde.

“Cela arrive au point où vous ne pouvez tout simplement pas appeler les deux derniers – c’est un choc chaque semaine.”

Elle est peut-être jeune, mais Molly est dans le show-business depuis une décennie. Âgée de 11 ans, elle est apparue en tant que chanteuse sur Britain’s Got Talent en 2012, terminant à la sixième place du classement général.

Dans le processus, elle a tellement impressionné les juges que Simon Cowell a payé pour qu’elle aille à la Sylvia Young Theatre School grâce à une bourse.

Avec ce genre d’expérience, elle savait exactement ce qu’elle faisait samedi alors qu’elle se transformait en une sirène époustouflante. Cela l’a vue terminer au classement derrière les autres célébrités Fleur East, Will Mellor et Hamza Yassin.

La course de Molly a fait de cette année l'une des séries les plus imprévisibles de l'histoire de la série

Les looks époustouflants de Molly l'ont naturellement liée à d'autres artistes de Strictly, tels que Tyler West

Les fans l'ont également liée à Nikita Kuzmin, une autre danseuse professionnelle

Elle a déclaré: «Cette semaine a définitivement changé la donne. Avant, je me concentrais juste sur la bonne marche à suivre, mais maintenant je peux m’engager un peu plus dans le personnage. Molly, qui joue le rôle principal dans le drame CBBC Nova Jones, a également obtenu son meilleur score de la série – dont un dix de la juge en chef Shirley Ballas.

Cette semaine, le spectacle se dirige vers la célèbre salle de bal de la tour de Blackpool – la première fois qu’ils ont pu le faire en deux ans en raison des restrictions de Covid.

Molly jouera un jive au son du Bandstand Boogie de Barry Manilow avec un thème plus amusant et mignon.

Bien que son succès la semaine dernière soit dû à son incroyable performance avec son partenaire Carlos Gu, Molly admet que la robe a également aidé.

Mais elle craignait que la tenue révélatrice ne choque son père, l’ancien footballeur Dave Rainford, qui travaille maintenant pour la Premier League. Molly a déclaré: “Ma première pensée a été:” Est-ce que mon père va aimer cette robe?! “.

«Il disait:” Molly, il y a pas mal de peau dehors “.

“Je pense que c’est probablement le plus sexy jusqu’à présent.

“Puis j’ai pensé:” Je vais juste bien danser et j’espère qu’il oubliera cette fente haute sur la cuisse “. Évidemment, je suis une femme maintenant, mais je serai toujours sa petite fille.

“Heureusement, il n’y a pas eu de dysfonctionnement de la garde-robe. Vous devez avoir une grande confiance dans les gens du département des costumes.

Heureusement, ils ont tout couvert, littéralement.

«Chaque semaine, nous sommes tous cousus dans des costumes – chaque fermeture éclair et bouton est fermé – et tout est toujours doublé.

«Ils font ces choses sur Strictly depuis si longtemps maintenant qu’ils savent ce qu’ils font.

“Tu as des abdos maintenant”

« Le ruban adhésif est également utilisé occasionnellement, lorsque les besoins le nécessitent. C’est essentiellement comme du ruban adhésif double face.

Molly a bénéficié de deux mois d’entraînement de danse exténuants pour s’assurer que son corps est en pleine forme, donc montrer n’importe quelle chair n’est pas un problème.

Elle a déclaré: “Même Carlos m’a dit l’autre jour:” Tu as des abdos maintenant “.

« Vous utilisez des muscles différents de ce que vous pensez. Vous devez utiliser votre cœur pour garder votre équilibre.

“Vous n’avez pas besoin d’aller au gymnase, vous avez juste besoin d’une rumba – c’est le nouveau Pilates. Cela m’a donné le coup de pouce pour me remettre à faire de l’exercice, mais c’est agréable de voir un peu de définition, je ne vais pas mentir.

« Et cela aide ma confiance. Je veux faire le meilleur show possible. »

Ses looks époustouflants l’ont naturellement vue liée à d’autres artistes sur Strictly, y compris la pro Nikita Kuzmin, 24 ans, et la célébrité Tyler West, 26 ans.

Elle a dit: “Apparemment, tout le monde pense que je sors avec tous les acteurs, mais à quelle heure devons-nous sortir avec quelqu’un pendant que nous sommes dans cette émission?

“Quiconque le presse, s’il vous plaît partagez les conseils. Je veux savoir comment tu fais.

« Ce sont tous les deux des garçons adorables, mais je suis trop occupé pour tout ça.

« Ils sont tous les deux géniaux, mais tout le groupe l’est. Ma priorité dans ce spectacle est de danser, d’apprendre et de faire une bonne performance.

«Je n’ai pas pris en compte le temps pour la romance, malheureusement.

« Si cela arrivait, ce ne serait pas la fin du monde.

“Mais je ne vois pas où je l’intégrerais et où cela se produirait.”

Au lieu de cela, ce sont de nombreuses célébrités féminines vers lesquelles elle s’est tournée pour obtenir du soutien, y compris Fleur East, qui a été comme une grande sœur pour elle pendant le processus.

Elle s’est également inspirée de Kym Marsh.

Elle a déclaré: “Kym a fait tellement de choses dans sa carrière – elle était dans un groupe qui chantait, puis s’est lancée dans le théâtre et la présentation et, comme elle, j’aimerais simplement ouvrir autant de portes que possible.

« J’adorerais essayer de présenter et ensuite peut-être un peu de radio ou de théâtre musical.

“Mon amour ultime est la musique et le spectacle, donc pouvoir combiner cela avec ma nouvelle compétence de danse serait formidable.”

Strictly Come Dancing continue ce soir sur BBC1 à 19h45.