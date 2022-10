Strictement “spoiler” qui révèle les résultats de la danse se plaint du coût de la vie et supplie les fans de lui acheter une pinte

Un “spoiler” STRICTEMENT qui révèle le résultat de la danse a gémi que la crise du coût de la vie a affecté son site Web et a supplié les fans : “Achetez-moi une pinte.”

Dave Thorp, qui a été démasqué cette semaine alors qu’il publiait le résultat avant la diffusion des résultats préenregistrés de dimanche, vend également des publicités pour de grandes marques.

Bbc

M. Thorp a déclaré que son site Web n’était pas “bon marché à gérer” et coûtait 3 000 £ l’année dernière[/caption]

Mais il dit que ses revenus ont baissé de 40% et lance maintenant un appel aux dons sur Patreon, où les gens peuvent donner de l’argent sous prétexte de remettre la valeur d'”une pinte indispensable”.

Hier soir, M. Thorp a déclaré: «Le site n’est pas bon marché à gérer et il m’a coûté environ 3 000 £ en frais d’hébergement l’année dernière en raison de la demande placée sur le site pour les personnes choisissant de voir le spoiler.

“Je suis loin d’être le seul à utiliser la publicité pour récupérer ces dépenses d’exploitation.”

Thorp – marié à sa femme Angie, 31 ans – a déclaré que les fans doivent rechercher le résultat et peuvent l’ignorer s’ils le souhaitent.

EN SAVOIR PLUS EXCLUSIVITÉS SUN KVARAT OR Man City veut l’ailier de Naples Khvicha Kvaratskhelia après avoir détruit Liverpool CHAMBRES DE RECHANGE Le château de Windsor et le palais de Buckingham devraient rester vides après la mort de la reine

Il utilise apparemment Google Adsense et Amazon pour vendre des publicités sur son site Web – et hier des publicités pour Nike et Next sont apparues.

Des entreprises telles que Co-Op, Boden, Viking Direct et Howdens Kitchens sont également apparues.

Il a également des liens avec des annonceurs plus petits, dont un pour une danseuse du ventre Andrea Boros, qui dit qu’elle exécute sa danse égyptienne lors de mariages arabes, de soirées à thème et d’événements d’entreprise.