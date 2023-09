Strictement « querelle » alors que Zara McDermott révèle l’insulte sauvage de sa co-star

La star de STRICTLY Come Dancing, Zara McDermott, a révélé une insulte sauvage qui lui a été lancée par son partenaire professionnel Graziano Di Prima.

Zara, 26 ans, a couru le risque de répandre des rumeurs de « querelle » après avoir participé à une vidéo TikTok ironique sur le coup brutal du danseur italien.

TIC TAC

Graziano Di Prima de Strictly a déclaré à Zara McDermott qu’elle « dansait comme un chameau »[/caption] TIC TAC

Son partenaire célèbre a reçu la fouille le premier jour des répétitions[/caption]

Dans les images, Zara semble parler à Graziano pendant le déjeuner – mais la voix off est en fait celle de Khloe Kardashian et de sa sœur Kourtney.

L’image a ensuite été partagée sur le compte TikTok de Graziano avec la légende : « Quand elle s’énerve après que j’ai dit qu’elle danse comme un chameau. »

On peut voir Graz mimer la voix de Kourtney en disant : « Je pense que vous prenez les choses avec beaucoup de sensibilité et c’est très bien.

« Je dois juste ne pas faire ces blagues avec toi. »

Zara, en accord avec la voix de Khloe, répond : « Non, je ne pense pas que ce soient des blagues, je pense qu’elles sont impolis. Ils sont tout simplement grossiers.

Graziano continue : « Mais pour moi, c’est une blague. Pour vous, c’est impoli. Je ne vous les ferai donc pas.

Écrivant sous les images amusantes, Graz a ajouté : « Je l’ai fait le premier jour, elle ne m’a pas laissé l’oublier #cameldance. »

De nombreux fans de Strictly Come Dancing ont heureusement vu le côté amusant, et beaucoup ont commenté le partenariat du duo.

L’un d’eux a dit : « Haha, c’est hilarant ! »

Un autre a ajouté plusieurs émojis « pleurer de rire » et a écrit : « Les célébrités ne supportent tout simplement pas les critiques de nos jours ! »

Et un troisième est intervenu : « Hahaha, j’adore déjà ce partenariat ! »

Zara est l’un des 15 visages célèbres de la programmation Strictly Come Dancing de cette année.

Samedi dernier, lors de l’émission de lancement de la série, les téléspectateurs ont appris pour la première fois avec quels professionnels les célébrités étaient en partenariat.

Zara, qui s’est fait connaître sur Love Island et est maintenant réalisatrice de documentaires, entretient une relation à long terme avec l’ex-star de Made In Chelsea, Sam Thompson.

Et Sam, 31 ans, a fait connaître ses sentiments sur le fait que sa petite amie soit associée à un étalon italien de 29 ans.

Sam a admis dans son émission Hits Radio qu’il était « terrifié » par le « beau » look de Graziano et par le fait que la star est plus grande et plus jeune que lui.

Discutant sur les ondes, la star de télé-réalité a déclaré : « Quel bel homme aussi… gros muscles, environ 6 pieds 4 pouces, branlés et un an de moins que moi aussi, ce qui est terrifiant. »

Il a également révélé qu’il était au courant du partenariat depuis un certain temps et que lui et Zara avaient commencé à accueillir Graziano dans leur propre vie.

Sam a ajouté: « Il est venu dîner avec sa charmante et belle épouse il n’y a pas longtemps – nous lui avons fait spag bol – et nous avons découvert beaucoup de choses sur lui.

« Il a grandi en Sicile, il foulait les raisins – je crois que c’est comme ça qu’on appelle ça !

« Il a donné un toit à ses parents quand il a commencé à danser, il a une histoire des plus étonnantes, c’est l’homme le plus charmant. »

Mais la star de la radio a ajouté qu’il y avait un détail qu’il avait du mal à oublier.

Sam a avoué qu’il pensait que le danseur italien ressemblait à une version moins « hagarde » de son meilleur ami, TOWIE Lothario Pete Wicks.

Strictly Come Dancing sera diffusé à 18h15, BBC1, le samedi 23 septembre.

Pennsylvanie

Zara et Graziano sont déjà les favoris des fans même s’ils n’ont pas encore dansé pour la première fois[/caption] Instagram

Son petit ami Sam Thompson a plaisanté en disant qu’il était « terrifié » par la beauté de Graziano[/caption]