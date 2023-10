Strictement pro se lance dans la ligne des buteurs alors qu’il claque Shirley Ballas

Le pro de STRICTLY Come Dancing, James Jordan, a critiqué Shirley Ballas pour avoir donné à Eddie Kadi les 10 premiers de la série.

Le juge en chef, 63 ans, a remis l’énorme score à Eddie Kadi après son impressionnante performance Men In Black avec Karen Hauer, qui était le choix de leur couple.

BBC

La juge en chef de Strictly, Shirley Balls, a remis les 10 premiers de la série

Eddie Kadi impressionné par sa performance Men In Black avec Karen Hauer

Mais l'ancien pro Strictly James Jordan a fait exploser les scores de Shirley

Shirley a déclaré : « Lorsque vous faites quelque chose de bien, cela doit être récompensé. C’était élégant, il y avait du style, c’était nerveux, c’était divertissant, vous avez trouvé votre rythme.

« Tout ce que vous aimez dans la danse, vous avez pu l’apporter aujourd’hui en partenariat, j’ai vraiment adoré. »

Le comédien Eddie et Karen ont été complètement abasourdis par le score.

Tout comme l’ancienne star de Strictly, James, 45 ans, qui a déclaré qu’il y avait « trois meilleures danses » avant la performance d’Eddie qui méritaient des scores plus élevés.

Après la performance d’Eddie, James a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter : « Non Shirley – à quoi pensais-tu ???

« Déjà trois meilleures danses ce soir. FAIT non avis.»

Son commentaire a divisé les fans, l’un d’eux commentant : « Ce que nous voyons à la télévision est différent de ce que voient les juges car ils sont si proches et peuvent voir chaque petit mouvement. FAIT!!! »

Mais James a répondu et a écrit : « OK, je suis sûr que vous savez mieux que moi comment la série fonctionne », avec une série de rires. émojis et un emoji de pouce levé.

Alors que de nombreux fans étaient d’accord avec James et ont déclaré que le début des 10 était une surprise.

L’un d’eux a écrit : « D’accord, cela ne vaut pas un 10… les scores sont partout cette semaine. »

Un autre a posté : « Je suis tellement triste de voir à quel point Strictly devient inutile. Juger et noter n’a aucun sens.

Un troisième a ajouté : « Tout à fait d’accord, cela n’a jamais été un 10. Angela et Amanda, pour n’en nommer que deux, doivent être furieuses. »

Eddie, 40 ans, a dédié la danse à sa famille qui a émigré de la République démocratique du Congo.

Il a déclaré qu’il avait « un tout autre niveau de respect pour la danse de rue » après sa performance.

Ceux qui regardaient à la maison ont été rendus furieux par la décision et ont accusé Shirley d’avoir un favori, tout en appelant également à la suppression du choix du couple.

S’éloignant du style de salle de bal traditionnel, en 2018, une catégorie de danse strictement introduite appelée Couple’s Choice.

Cette catégorie permet aux couples qui s’en approchent de choisir parmi l’un des trois nouveaux styles qui, selon eux, mettront le mieux en valeur les mouvements de leur célébrité.

Chaque semaine, un duo affrontera cette nouvelle catégorie.



Shirley a déjà été critiquée pour avoir des « favoris »