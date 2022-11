Strictement prêt pour un énorme bouleversement alors que le spectacle est supprimé dimanche soir prochain

Les fans de STRICTLY pourraient être déçus d’apprendre que l’émission ne sera pas diffusée le dimanche 4 décembre.

Les patrons ont remanié le calendrier pour faire de la place aux rencontres de la Coupe du monde.

Pennsylvanie

Les fans seront déçus d’apprendre que l’émission ne sera pas diffusée le dimanche 4 décembre[/caption]

Le quart de finale en direct aura désormais lieu le vendredi 2 décembre à 20h.

Les téléspectateurs apprendront ensuite qui a réussi les demi-finales le samedi 3 décembre au plus tôt à 17h40.

L’émission principale a été supprimée de son créneau habituel du samedi en raison des matchs télévisés de la Coupe du Monde de la FIFA sur la chaîne.

Après une autre danse réussie, Hamza Yassin est désormais un grand favori pour remporter le spectacle de 2022, tandis que Kym Marsh a été contraint de se retirer ce week-end en raison de Covid et reviendra pour le quart de finale en direct vendredi.

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT STRICTEMENT UN NON Dan Walker n’apparaîtra pas sur la tournée Strictly live malgré la gloire des quarts de finale l’heure de la fête! Les stars de Strictly Come Dancing frappent Blackpool après un live explosif

Certains téléspectateurs ont affirmé qu’elle avait reçu un « laissez-passer gratuit » et un fan de Strictly a suggéré : « Je préférerais qu’ils gardent tous les couples cette semaine et aient une double élimination la semaine suivante. Juste pour que ce soit juste.

Un autre a fait remarquer: “Ce qui serait vraiment juste, c’est qu’il n’y ait pas d’élimination cette semaine et un double la semaine prochaine”

Un autre a convenu: “Cette fin de match non, surtout qu’elle est à risque, ils devraient juste faire un doublé la semaine prochaine

Cependant, d’autres ont fait valoir qu’elle aurait traversé cette semaine malgré tout, et l’une d’entre elles a écrit: «Je pense qu’elle aurait probablement réussi cette semaine de toute façon – avec l’armure d’une danse de choix de couple sur une chanson populaire et elle semble avoir un décent base de fans de taille également à en juger par ses semaines les plus pauvres après sa danse de choc.





Un autre a dit : « C’est 100 % juste ? Probablement pas. Puis-je penser à une manière plus juste? Non, mais peut-être des gens plus intelligents que moi.

Kym a précédemment admis à quel point il peut être difficile de tout jongler en ce moment, en disant au Sun : “Strictly a déjà été l’expérience la plus brillante.

“C’est difficile de concilier cela avec mes autres emplois, car je suis en train de filmer Waterloo Road en ce moment aussi et de présenter Morning Live.

En savoir plus sur le soleil CLÔTURÉ La clôture de 6 pieds de mon voisin a gâché ma vue et bloque la lumière dans ma maison LISTE NOURRITURE Maman en crise d’hystérie à cause de la bévue hilarante de son fils dans une lettre “d’urgence” au Père Noël

“Je suis vraiment crevé et j’ai fait de la physio parce que j’ai mal partout, mais ça vaut le coup.”

Kym avait même envisagé d’arrêter après qu’une crise d’angoisse dévastatrice l’ait laissée figée par la panique et incapable de performer.