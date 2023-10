La performance d’ADAM Thomas dans l’émission Strictly Come Dancing de ce soir est toujours en jeu, la star n’ayant toujours pas confirmé sa participation au spectacle en direct dans quelques heures.

En conséquence, les patrons de la BBC, paniqués, auraient élaboré un plan d’urgence au cas où la star d’Emmerdale serait trop malade pour aller sur la piste de danse.

L’inquiétude a été soulevée pour la première fois hier soir lorsque sa partenaire professionnelle Luba Mushtuk a été forcée d’apparaître seule dans It Takes Two après qu’Adam soit tombé malade pour la deuxième fois en deux semaines.

“Il se repose maintenant”, a déclaré Luba. “Il ne se sentait pas très bien.”

Et tandis que Luba a insisté hier soir sur le fait que « tout ira bien » pour l’émission en direct, un initié de l’émission a confirmé que la BBC prenait des « dispositions d’urgence » de dernière minute.

Un porte-parole a déclaré au Mirror : « Nous espérons qu’Adam sera meilleur et capable de performer ce week-end. Des mesures d’urgence sont en place s’il n’en est pas capable. Le santé et le bien-être des acteurs et de l’équipe de Strictly est la priorité absolue de la production.

Le duo devrait interpréter un Foxtrot américain lors du spectacle en direct de ce week-end.

Adam est tombé malade pour la première fois la semaine dernière et s’est vu interdire de répéter, alors que les patrons se précipitaient pour arrêter le hiver la grippe de se propager parmi leurs acteurs.

Les célébrités et leurs partenaires professionnels ont été avertis de prendre toutes les mesures nécessaires pour rester en forme, même si cela signifiait manquer un temps précieux de répétition.

Adam, 35 ans, avait été contraint de ne pas s’entraîner avec Luba après avoir souffert d’une maladie, mais il a réussi à se produire lors du spectacle de samedi soir dernier.

Cela a été une période difficile pour l’ancienne star du feuilleton, qui a révélé que Caroline, sa femme depuis six ans, lui manquait alors qu’il jonglait strictement avec le tournage de Waterloo Road.

S’adressant au Sun, Adam a déclaré : « L’absence rend définitivement le cœur plus affectueux parce que je l’appelle constamment pour lui dire : ‘Mon Dieu, je t’aime tellement’.

« Elle vient de m’appeler en pleurant et en me disant : ‘Tu ne sais pas à quel point ça compte’.

