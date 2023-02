Strictement paire Molly Rainford et Tyler West repérés se tenant la main et se dirigeant vers l’hôtel tôt le matin

STRICTEMENT la paire Molly Rainford et Tyler West ont été aperçues se tenant la main et rentrant à l’hôtel au petit matin.

Les photos marquent la première fois qu’ils ont été vus en public en tant que couple.

La paire stricte Molly Rainford et Tyler West a été aperçue se tenant la main et retournant à un hôtel

Le duo, qui était candidat l’année dernière, avait déjà fait la fête ensemble dans une boîte de nuit.

Ils se tenaient la main et se rassemblaient en rentrant à leur hôtel à Belfast, tandis que d’autres célébrités de la tournée en direct de Strictly restaient dehors plus longtemps pour continuer à danser.

Une source a déclaré: “Molly et Tyler n’ont pas pu se tenir la main toute la soirée.

“Leur relation a atteint de nouveaux niveaux depuis le spectacle – comme l’indique clairement cette démonstration d’affection très publique.

“Tout le monde peut voir à quel point ils s’entendent bien et leurs proches peuvent voir que les choses continuent de s’épanouir à l’avenir.”

La chanteuse Molly, 22 ans, a quitté le club gay Boombox avec Kiss FM DJ Tyler, 26 ans, vers 2 heures du matin jeudi.

D’autres stars de Strictly comme Ellie Simmonds et Fleur East sont restées jusqu’à sa fermeture une heure plus tard, tout comme les danseurs professionnels Neil Jones, Kai Widdrington et Nikita Kuzmin.

Ils sont ensuite retournés à l’hôtel cinq étoiles The Merchant où ils séjournaient pour le Strictly Come Dancing Live Arena Tour.

Molly et Tyler seraient devenus «inséparables» lors des émissions nationales.

The Sun on Sunday a révélé la semaine dernière que Tyler avait demandé aux professionnels de la danse Kai et Neil des conseils sur son prochain mouvement avec Molly.

Plus tôt dans leur dernière nuit en Irlande du Nord, les tourtereaux avaient apprécié la chanteuse de X Factor Fleur, 35 ans, offrant aux buveurs de pub une interprétation du classique Angels de Robbie Williams.

The Sun on Sunday a révélé la semaine dernière que Tyler avait demandé aux professionnels de la danse Kai et Neil des conseils sur son prochain mouvement avec Molly

D'autres stars de Strictly comme Ellie Simmonds et Fleur East sont restées dans le club jusqu'à sa fermeture une heure plus tard

Tyler était jumelé avec Diane Buswell lors des émissions en direct

Le groupe de touristes s’est envolé pour Glasgow, en Écosse, le lendemain matin pour la dernière étape de la tournée.

Tyler a été contraint de manquer le spectacle de vendredi soir en raison d’une maladie, mais est revenu sur scène la nuit dernière. La tournée doit se terminer ce soir.