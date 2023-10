Strictement, les téléspectateurs « appellent le 999 » à cause du comportement bizarre du juge, demandant « Est-ce qu’il va bien ?

Les téléspectateurs de STRICTLY Come Dancing ont tous dit la même chose après les commentaires d’Anton Du Beke après la performance de Krishnan Guru-Murthy.

Ce soir, la présentatrice de News de Channel 4 et danseuse professionnelle Lauren Oakley a interprété le Pasodoble sur l’air de By The Way du Red Hot Chilli Pepper.

Krishnan a certainement impressionné les juges Craig Revel-Horwood, Anton du Beke, 57 ans, Motsi Mabuse, 42 ans, et Shirley Ballas, 63 ans, par ses mouvements.

Il a réussi à obtenir un énorme 28 sur 40.

Anton en particulier était un grand fan, copiant tous les mouvements qu’il faisait au début de la représentation.

De nombreux fans se sont adressés à X pour souligner que c’était un peu exagéré.

L’un d’eux a dit : « Un peu beaucoup Anton. »

Un deuxième a écrit : « La critique d’Anton », avec un emoji riant.

Un autre a plaisanté : « Quelqu’un appelle le 999 pour Anton :). »

Plus tôt dans l’épisode, Ellie Leach a refoulé ses larmes après les critiques « sévères » des juges.

L’ancienne actrice de Coronation Street a dansé la samba sur l’air de Copacabana de Barry Manilow.

Malgré un score de 28, la star du feuilleton pensait avoir laissé tomber son partenaire danseur professionnel Vito Coppola.

Pendant ce temps, d’autres ont été distraits par les pitreries « accrocheuses » d’un ancien candidat dans le public.

Kym Marsh – qui a participé à l’émission l’année dernière – « criait comme une banshee ».