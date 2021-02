STRICTEMENT Les patrons de Come Dancing espèrent inscrire le gourou du fitness Joe Wicks pour participer au spectacle de cette année.

Cela vient après que The Body Coach ait transformé les habitudes de remise en forme de la nation pendant le verrouillage l’année dernière en donnant des cours quotidiens d’EP pour les familles en ligne.

L’effort de 350 000 £ pour le NHS.

La star de 34 ans, qui vaut 22 millions de livres sterling, a snobé des invitations à apparaître dans l’émission BBC1 les années précédentes.

Une source a déclaré: «Joe est populaire auprès des enfants, il fait donc appel à un large public et est tenté de participer.

«Il s’est beaucoup concentré sur sa carrière dans le passé, mais aimerait bien s’amuser et mettre un sourire sur les visages des gens.

Il serait un énorme succès auprès des familles.

S’exprimant l’année dernière sur le refus du spectacle, Joe, qui a deux enfants avec sa femme mannequin Rosie Jones, 30 ans, a déclaré: «Strictement [has] m’a toujours demandé, mais je suis heureux d’être à la maison avec Rosie, Indie et Marley et c’est tout.

Joe Wicks montre son nouveau sauna et son bain de glace en cuivre dans son immense jardin

