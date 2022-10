Strictement les patrons chassent la taupe qui divulgue quelle célébrité est rejetée avant que les résultats ne montrent

Les patrons de STRICTEMENT Come Dancing ont recherché la taupe qui a divulgué quelle célébrité a été rejetée avant que les résultats ne soient publiés.

Hier soir, les fans du concours de danse BBC One ont été laissés pour compte alors qu’une fuite a révélé les deux célébrités dans la danse.

Le dernier résultat de Strictly dance off a été divulgué[/caption]

Les juges doivent décider quelle célébrité sera la troisième à partir dans l’émission de ce soir[/caption]

Les patrons de Strictly sont de plus en plus inquiets car les fans voient les résultats ruinés par des informations divulguées en ligne.

La fuite est possible car l’émission des résultats de dimanche soir est filmée “en direct” après l’émission de samedi soir – avec le public assermenté au secret.

Cependant, hier soir, les résultats dont deux célébrités se sont retrouvées dans la danse ont de nouveau été gâchés par une série de publications sur Twitter.

Le Sun ne dévoilera ni le nom ni l’identité de ceux qui sont dans la danse off, qui n’ont pas été vérifiés, afin de ne pas gâcher le spectacle.

La semaine dernière, Twitter a également été inondé de messages indiquant que Richie Anderson avait été rejeté – cela s’est avéré vrai dans l’émission des résultats.

Un initié de Strictly Come Dancing a déclaré au Mail On Sunday : « Pendant des années, le public n’a pas compris que l’émission du dimanche était préenregistrée, mais récemment, les résultats ont été divulgués, gâchant le suspense.

«Ceux qui dirigent le spectacle veulent savoir qui fuit et rapidement. Ce qui les déconcerte vraiment, c’est qu’il doit s’agir de la même personne.

Le public de Strictly Come Dancing a retiré son téléphone pendant le tournage, la foule étant composée de la famille et des amis des participants et des membres du public.





Maintenant, des pressions sont exercées sur l’émission de la BBC pour qu’elle filme ses émissions séparément – ​​afin d’éviter que les résultats ne soient gâchés.

Bien que ce format ait eu lieu jusqu’en 2008, il a été modifié car le regretté Bruce Forsyth a eu du mal à organiser deux nuits de suite.

Aujourd’hui, certains téléspectateurs de Strictly qui ne pouvaient pas attendre que les résultats soient diffusés se sont rendus sur Twitter pour discuter du dernier résultat potentiel alors qu’une autre célébrité quitte la compétition.

L’un d’eux a écrit : « Je suis tellement choqué par la danse ! Je pourrais pleurer!”

Un autre a ajouté: «Mon Dieu, ne vous attendiez-vous pas à ce que ce couple soit dans la danse? Bonne décision bien que complètement.

Un troisième a tweeté: “En fait, j’ai eu le souffle coupé à l’un des deux derniers résultats!”

L’émission de résultats de Strictly Come Dancing est diffusée à 19h15 sur BBC One