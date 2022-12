Strictement les finalistes sont tous partis en larmes sur It Takes Two avant la finale

TOUS les quatre finalistes de Strictly ont été laissés en larmes sur It Takes Two alors que leurs émotions ont pris le dessus sur eux avant la finale.

C’était la dernière édition de l’émission dérivée de la BBC Two avant la grande finale de ce week-end et Rylan et Janette Manrara étaient tous les deux en studio pour accueillir les quatre derniers couples un par un pour discuter de leur voyage Strictly.

Bbc

Helen a dû être réconfortée par Gorka alors qu’elle se fâchait[/caption]

Bbc

Fleur et Vito ont dû essuyer leurs larmes[/caption]

Bbc

Hamza a été submergé[/caption]

Avec des émotions fortes avant la chance de soulever le trophée de la balle scintillante, les quatre célébrités se sont retrouvées en panne sur le canapé en discutant de ce que cela signifierait pour elles de gagner.

Helen Skelton a essuyé les larmes de ses yeux alors que sa partenaire Gorka Marquez l’entourait d’un bras réconfortant alors qu’elle se blottissait contre lui avec un mouchoir à la main après avoir entendu des mots touchants de soutien de sa famille et de ses amis.

La présentatrice de télévision a commencé à s’émouvoir lorsque sa famille lui a dit dans un VT préenregistré qu’ils étaient heureux qu’elle soit heureuse après une année incroyablement difficile pour la star qui a vu son mariage avec le joueur de Leeds Rhinos Richie Myler irrévocablement s’effondrer.

Lorsque les animateurs de l’émission lui ont demandé ce que cela signifierait de gagner, Helen a dit en larmes : “Nous aimerions soulever ce trophée, mais j’ai l’impression que nous l’avons déjà gagné.”

Elle a ensuite ajouté avec émotion: «Nous avons eu une telle aventure», alors que Gorka essuya une larme de son œil alors qu’Helen lui disait quel «crédit» il avait été.

Le caméraman de la faune Hamza Yassin a également fondu en larmes alors qu’il parlait de sa course au concours de danse de la BBC.

L’expert de la nature a parlé tranquillement en révélant que gagner la finale serait “la cerise sur le gâteau”.

Rylan et Janette ont tous deux remarqué toutes les manifestations émotionnelles des stars alors qu’elles luttaient toutes pour faire passer leurs mots après avoir été submergées par les émotions.

Molly Rainford a essuyé ses larmes après avoir entendu un message de soutien de sa mère et de son père alors que Fleur East et son partenaire Vito Coppola pleuraient également en prenant le canapé It Takes Two pour la dernière fois.

S’exprimant les larmes aux yeux, la chanteuse saxophone Fleur a déclaré: “Je pense que la raison pour laquelle j’ai fait ce spectacle était à cause de mon père et de ma famille et nous avions vraiment besoin de quelque chose pour ramener la joie dans nos vies.”

À la fin de leur entretien, Vito est devenu encore plus émotif alors que ses rêves de remporter le trophée avec Fleur se rapprochaient encore plus.

Bbc

Molly est devenue en larmes en entendant parler de sa mère et de son père[/caption]

Bbc

Elle a essuyé des larmes[/caption]