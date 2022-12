Strictement les fans se déchaînent alors que la légende du spectacle revient dans la salle de bal – l’avez-vous remarqué?

Les fans de STRICTLY Come Dancing se sont déchaînés ce soir alors qu’une légende du spectacle l’a fait revenir dans la salle de bal.

Les téléspectateurs ont repéré Oti Mabuse dans le public lors du numéro d’ouverture et ont rapidement allumé Twitter.

Et les hôtes Claudia Winkleman et Tess Daly ont confirmé la présence d’Oti dans leur intro d’ouverture quelques instants plus tard, révélant qu’elle avait chorégraphié l’ouverture épique.

Oti sourit et applaudit lorsque la caméra se tourna vers elle.

“RAPPORTEZ OTI À PLEIN TEMPS !” a demandé un fan sur Twitter.

“Oti mabuse à Elstree et je suis soudainement dans mon état le plus paisible”, a ajouté un second.

“Oti tu nous manques”, a pesé un tiers.

Et un quatrième a ajouté: “Tellement bon de voir Oti dans le public ce soir, sans parler de la chorégraphie de cette routine d’ouverture.”

La routine chorégraphiée par Oti a vu des danseurs se produire sur des comédies musicales à succès telles que Dreamgirls.

Oti a annoncé qu’elle quittait l’émission à succès de la BBC plus tôt cette année, laissant les fans dévastés.

Elle a remporté la dernière série avec Bill Bailey et a estimé qu’il était temps de raccrocher ses chaussures.

Le joueur de 32 ans fait partie du spectacle de danse de la BBC depuis 2015 et est le seul professionnel à avoir remporté le concours deux années consécutives.