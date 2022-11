Strictement les fans “savent” quelle célébrité est renvoyée chez elle dimanche après avoir reçu la “danse de la mort”

Les fans de STRICTLY Come Dancing prétendent “savoir” laquelle des célébrités sera renvoyée chez elle lors de l’émission des résultats de dimanche soir.

Les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont noté comment un couple a reçu la «danse de la mort» avant le prochain tour du concours de la BBC.

Ellie a été renvoyée chez elle après la danse « maudite » la semaine dernière[/caption]

Les fans pensent qu’Ellie Taylor pourrait être la prochaine à rentrer chez elle[/caption]

Les fans de Strictly se sont rendus sur Reddit pour prédire laquelle des célébrités de cette année sera la prochaine à dire au revoir à la piste de danse.

Après l’annonce des chansons et des choix de danse pour la huitième semaine, ils ont affirmé avoir élaboré une “malédiction de Charleston”.

Plus tôt dans la série, la star de Loose Women Kaye Adams et son partenaire Kai Widdrington sont devenus les premiers à quitter la série après avoir interprété un Charleston optimiste.

Ils ont été bientôt suivis par James Bye et Amy Dowden, qui ont fait leurs adieux la semaine d’Halloween après la danse.

Puis, dimanche soir, il a été révélé que la nageuse Ellie Simmonds et sa partenaire Nikita Kuzmin partiraient après leur Charleston.

Écrivant sur Reddit, un fan a émis l’hypothèse qu’Ellie Taylor pourrait être la prochaine à partir après avoir reçu la danse “mortelle”.

“Ellie pourra-t-elle vaincre la malédiction de Charleston?” ils ont écrit, alors qu’un deuxième sonnait: «Oh non. Ellie T a Charleston. Danse de la mort.”

« Ellie… va-t-elle briser la malédiction du Charleston ? un quatrième a accepté, tandis qu’un cinquième a écrit: “Cela correspond bien à sa personnalité.”





Cela vient après qu’un expert en langage corporel a décidé que Will Mellor voulait QUITTER la série après sa bataille pour la santé.

L’acteur, qui est jumelé avec Nancy Xu dans le concours de la BBC, a été anéanti par un virus le mois dernier et a eu du mal à danser.

Will était tellement malade pendant qu’il jouait qu’il « ne pouvait pas se tenir debout » et était secrètement « retenu » par son partenaire de danse.

La légende de Corrie est revenue au combat, mais le psychologue Darren Stanton pense qu’il « craque sous la pression ».

Darren croit aussi qu’il a « changé » malgré les remarques positives des juges.

S’exprimant au nom de Betfair, Darren a déclaré: “Je ne pense pas que Will apprécie autant la compétition qu’il l’était au début, où il n’a peut-être pas eu à travailler si dur.

“J’ai aussi vu des changements dans ses expressions faciales. Au lieu d’agir comme un farceur et de rire, Will est devenu beaucoup plus concentré ces dernières semaines.

“Je pense qu’il a maintenant l’air fatigué et qu’il souhaiterait peut-être que son temps dans la série se termine.

“Je ne vois pas la passion dans ses yeux où il croit qu’il peut aller jusqu’à la finale.

“Bien qu’il ait travaillé très dur cette semaine et qu’il ait reçu des retours positifs, je ne pense pas que Will ait la ténacité et le feu dans le ventre nécessaires pour se battre pour se qualifier pour la finale.”

James Bye a également été renvoyé chez lui après le Charleston[/caption]