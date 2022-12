Strictement les fans ont tous la même plainte “préoccupante” alors que le spectacle révèle les danses des demi-finales

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing ont tous la même plainte “préoccupante” avant la demi-finale.

Alors que le concours de danse à succès BBC One approche de sa finale, les danses de ce week-end ont été révélées.

Strictement les fans ont tous la même plainte avant la demi-finale

Cela vient alors que les danses de ce week-end ont été révélées

Avec seulement cinq couples restants, chaque couple devra danser deux fois.

Fleur et Vito danseront le Charleston sur Tu Vuo’ Fa L’Americano de Fiorello et Paso Doble sur The Time Is Now de Moloko.

Helen et Gorka interpréteront du tango argentin sur Here Comes The Rain Again d’Eurythmics et de la valse sur Only One Road de Céline Dion.

Molly et Carlos danseront un Paso Doble to Survivor de 2WEI ft Edda Hayes et American Smooth à Easy On Me par Adele

Hamza et Jowita affronteront le Charleston to Pencil Full Of Lead de Paolo Nutini et Waltz to What The World Needs Now de Burt Bacharach

Will et Nancy danseront Couple’s Choice to Know How / Fools Gold / Step On Young MC / The Stone Roses / Happy Mondays and Paso Doble to Uccen – DWTS Remix by Taalbi Brothers, DWTS.

Cependant, les téléspectateurs ont remarqué qu’il y a trois routines Paso Doble – qu’ils pensent être « trop ».

Un fan a déclaré: “Le nombre de paso dobles est préoccupant.”

« 3 étapes ? Mon Dieu », a posté un autre spectateur.

Un troisième a dit: “Trois paso dobles ça va strictement?”

“Deux danses de salon sur 10, c’est très médiocre, BBC”, a déclaré un quatrième fan.

Pendant ce temps, BBC One a révélé la date et l’heure de la finale de Strictly Come Dancing.

Après des semaines de sauts de danse autour des horaires en raison d’affrontements avec la Coupe du monde, le spectacle retournera à sa maison légitime de samedi soir pour couronner le vainqueur.

Le dernier épisode de la série en cours sera diffusé le samedi 17 décembre à 19h05.

Et ce sera un événement épique avec une durée de fonctionnement massive de deux heures et demie.

L’épisode de la longueur du film se terminera à 21h35.

