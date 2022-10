Strictement les fans ont tous la même plainte concernant le thème “injuste” de la BBC et insistent sur le fait que Hamza avait un avantage

Les fans de STRICTLY Come Dancing n’ont pas été impressionnés par l’émission spéciale du centenaire de la BBC ce soir.

Le concours de danse a honoré l’occasion avec des routines sur des chansons à thème classiques de la BBC et des références à des émissions populaires.

Ceux-ci comprenaient James Bye jouant sur le thème EastEnders et le footballeur anglais Tony Adams dansant sur l’air du thème Grandstand.

Mais ceux qui regardaient à la maison ont estimé qu’il était injuste que, alors que certaines stars devaient danser sur des chansons à thème, d’autres recevaient des morceaux appropriés.

Hamza a par exemple fait le Quickstep to On Top of the World d’Imagine Dragons, tandis que Fleur a fait le Jive to Waterloo d’ABBA.

C’était en contraste frappant avec Molly Rainford qui a joué sur le thème de Grange Hill d’Alan Hawkshaw.

En savoir plus sur strictement faire des mouvements James Bye de Strictly retient ses larmes après une performance émotionnelle d’EastEnders DÉMASQUÉ ! Les fans de Masked Dancer sous le choc alors que Bruno Tonioli de Strictly est Pearly King

S’adressant à Twitter pour exprimer son aversion pour le thème, une personne a écrit: “Je suis désolé, mais c’est en fait tellement injuste que Fleur et Hamza puissent danser sur de vraies chansons alors que tout le monde doit danser sur des airs à thème stupides.

“Surtout Molly & Carlos, ils étaient bel et bien cousus avec le thème musical de Grange Hill.”

Un autre a ajouté: “Ce n’est pas juste que Hamza puisse danser sur une vraie chanson et Molly a dû danser sur des bruits de xylophone (j’adore Hamza au fait) #Strictly.”

Alors que quelqu’un d’autre se plaignait : « Alors, Fleur et Hamza ne dansaient pas sur un thème, mais sur une chanson normale. Avantage injuste? #scd #Strictement.