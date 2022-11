Strictement les fans ont tous la même plainte à propos de Shirley Ballas après la ligne fixe

Shirley Ballas, juge en chef de STRICTEMENT Come Dancing, a été critiquée après avoir spéculé qu’elle devrait être remplacée.

L’ancien danseur des championnats du monde est dans l’émission depuis 2017 à la place du juge en chef, succédant à l’homme de longue date Len Goodman.

Cependant, au milieu des rumeurs, des querelles mijotent parmi les juges et des accusations de favoritisme de Shirley envers les concurrents masculins célèbres, certains demandent maintenant qu’elle soit remplacée.

On dit que les juges ne s’entendent pas dans les coulisses[/caption]

Et ils ont déjà une idée de qui à l’esprit – le juge résident «Mr Nasty», Craig Revel Horwood.

S’adressant à Reddit, un fan a écrit : « Pourquoi Craig n’est-il pas juge en chef ? En fait, je ne comprends pas, il est le seul juge du panel qui est là depuis le tout début (Anton ofc mais il n’a pas été juge jusqu’à présent), cela m’a toujours dérouté, Shirley devient exaspérante. Craig devrait être juge en chef.

Beaucoup sur Twitter ont ressenti la même chose, avec un écrit: «S’il vous plaît, faites de Craig le juge en chef. Il est le seul à parler sensé. #Strictement”

“Strictly a perdu son éclat, se sent juste plat et exagéré”, a déclaré un autre. « A besoin d’une refonte et d’un retour aux sources. Craig en tant que juge en chef du panel. Faites venir Angela Rippon comme présentatrice.

Alors qu’un troisième a ajouté: “Je ne comprends pas pourquoi Craig n’est pas juge en chef après toutes ces années #Strictly”

Cependant, beaucoup n’ont pas tardé à défendre Shirley et la décision de ne pas faire de Craig un juge, la plupart citant son expérience dans la chorégraphie de scène, plutôt que dans la salle de bal compétitive et le latin.

“Parce qu’il est le talon”, a répondu un utilisateur de Reddit en réponse à la suggestion que Craig devrait prendre le relais. «Le méchant mélodramatique du panel, il est littéralement hué chaque semaine. C’est parfait comme ça. Le juge en chef doit être quelqu’un avec une crédibilité compétitive en latin et dans la salle de bal, ce qui manque à Craig.

Un autre a ajouté: “Évidemment, au fil des ans, il a acquis beaucoup de connaissances, mais il fait encore et encore des erreurs flagrantes concernant la technique, ce qui l’amène à se disputer avec les juges qui ont une expérience réelle de la salle de bal.”

Shirley a également été soutenue au cours des dernières semaines par des pros et des célébrités de la compétition de cette année, notamment Jayde Adams et Kaye Adams.

S’exprimant sur It Takes Two dans sa première interview après avoir quitté la piste de danse, Jayde en a profité pour faire l’éloge des femmes de l’émission, qui doivent faire face à beaucoup plus de trolls que les hommes.

Jayde a déclaré à l’animateur Rylan: «Je dirai que les femmes de cette émission l’ont dans le cou, que ce soit moi ou Karen, que ce soit Shirley, les femmes ont pire que les hommes. Et j’espère juste que ma résilience va changer les choses à l’avenir.

Kaye Adams, qui a été la première candidate éliminée cette année, a également soutenu Shirley après avoir quitté la série.





Le présentateur de Loose Women, 59 ans, affirme que “l’âgisme et le sexisme” sont à l’origine des accusations selon lesquelles le juge de 62 ans favorise les célébrités masculines plus jeunes.

“Je suis désespérément désolée que Shirley ait fait l’objet de certains des commentaires qu’elle a cette semaine”, a-t-elle déclaré au Sun.

“C’est ignoble et injustifié. Elle est extrêmement talentueuse et hautement qualifiée pour ce travail.

Shirley s’est également prononcée contre les accusations de favoritisme lors des danses, ajoutant que le vote des téléspectateurs est essentiel pour assurer la sécurité des danseurs.

« Ce n’est pas moi qui les mets là. Les gens doivent comprendre que chaque semaine, quelqu’un doit rentrer chez lui. Kaye Adams m’a surpris. Elle est sortie la première semaine, car elle était terrifiée lorsque je l’ai rencontrée dans le couloir avant qu’elle ne sorte », nous a-t-elle dit.

“Mais je pense qu’elle a fait un excellent travail. Elle a montré beaucoup de promesses et cela aurait été bien de voir plus de son parcours.

Lorsqu’on lui a demandé qui elle considérait comme l’outsider de cette année pour le trophée Glitterball, elle a répondu avec diplomatie: «Je ne vais pas dire qui c’est, je les aime tous. Ils font tous de leur mieux et ils apportent tous quelque chose de spécial. »

Strictly Come Dancing se poursuit samedi à 18h30 sur BBC One.

Shirley est dans l’émission depuis 2017[/caption]

Shirley Ballas s’est défendue des critiques[/caption]