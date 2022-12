Strictement les fans ont tous la même plainte à propos de Shirley Ballas alors qu’elle donne des commentaires à Will Mellor

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing se sont tous retrouvés avec la même plainte à propos de Shirley Ballas, après qu’elle ait partagé ses commentaires pour le célèbre concurrent Will Mellor.

C’est venu alors que l’acteur, 46 ans, dansait le Pasodoble avec sa partenaire professionnelle Nancy Xu.

Les fans stricts se sont retrouvés avec la même plainte après que Shirley Ballas ait donné ses commentaires[/caption]

Shirley a demandé à Motsi de l’aider à démontrer[/caption]

Will a enfilé un gilet à fleurs et un pantalon noir et a commencé sa routine avec une cape.

Mais malgré ses meilleures tentatives, Shirley a laissé des fans furieux avec ses commentaires.

Shirley a déclaré à la star de Coronation Street: “Eh bien, il manquait pas mal de choses.

En savoir plus sur Will Mellor

«Vous avez la part d’arrogance et vous êtes sorti et avez livré un message fort. Fantastique. Mais Pasodoble est très construit sur une forme ovale et il s’est effondré à chaque fois que vous l’avez ramassée.

Pour démontrer ce qu’elle voulait dire, Shirley a obtenu l’aide de son collègue juge Motsi Mabuse.

L’homme de 62 ans a poursuivi : “Ce sont des fondamentaux de base qui me manquaient, et quand on choisit d’utiliser une cape au début il faut la prolonger.

“Ce n’est pas comme si c’était une petite écharpe autour du cou.”

Shirley a déclaré qu’elle “n’avait pas pris un bon départ depuis le début”, mais a ajouté qu’elle pensait que Will “donne 100% de son cœur”.

Se précipitant pour commenter les commentaires de Shirley, une personne a écrit : « De quoi parle Shirley ?!

Un autre a dit: “Shirley, Will a bien fait et tu as été cruel”, et un troisième a ajouté: “Shirley vient de déchirer Will en morceaux et c’était bien trop dur.”





Une quatrième personne a commenté : « Shirley Ballas est un peu dure. La danse de Will Mellor était excellente.

Will était évidemment découragé alors qu’il rattrapait l’animatrice de l’émission Claudia Winkleman après la routine.

Il s’est excusé auprès de sa partenaire professionnelle Nancy, en disant: “Je me sens des ordures pour être honnête et j’ai travaillé dur et je l’ai un peu laissée tomber là-bas. Je ne pêche pas les compliments, elle m’a bien appris et j’ai oublié quelques fondamentaux.

Will a reçu un total de 32 points au total par les juges, Shirley donnant à la star un 7 sur 10.

Certains téléspectateurs ont déclaré que Shirley avait été «dure»[/caption]

La paire a marqué 32 points au total[/caption]