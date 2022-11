Strictement les fans ont tous la même plainte à propos de la danse de Kym Marsh alors que les stars se battent pour survivre à Blackpool

Les fans de STRICTLY Come Dancing étaient unis dans leur plainte concernant la routine dramatique de la semaine de Blackpool de Kym Marsh.

L’ancienne star de Coronation Street, 46 ans, s’est rendue dans la salle de bal emblématique de la ville du nord avec son partenaire professionnel Graziano Di Prima, 28 ans, pour danser un Paso Doble plein d’attitude.

Les fans de Strictly Come Dancing ont inondé Twitter pour dire la même chose après le Paso Doble de Kim Marsh

L'ancienne star du feuilleton a dansé la routine dramatique avec son partenaire Graziano Di Prima

La routine – l’une des préférées de l’Italien Graz – a vu Kym magnifique dans une robe violette fluide.

Ses mèches brunes étaient coiffées d’une tresse et empilées haut sur sa tête.

Pourtant, les fans de Strictly Come Dancing ont eu un énorme problème avec la combinaison de pistes contre lesquelles leur routine élégante a été établie, celles-ci étant Only Girl (In The World) de Rihanna mélangées avec We Found Love de Calvin Harris avec également le hitmaker Pon De Replay.

L’un d’eux s’est rendu sur Twitter pour s’exclamer : « Une chose que je n’ai pas comprise, c’est le choix de la chanson de Kym ?? Depuis quand un mégamix de Rihanna est-il considéré comme Pasodoble ?

Un deuxième a déclaré: «Le choix de la chanson pour Kym cette semaine me préoccupe vraiment. J’espère que je me trompe bien que #Strictly “, comme un troisième a plaisanté:” Kym babes … qui vous a fait p ** s du personnel strict pour obtenir CELA comme une chanson paso #Strictement”

Alors que des commentaires similaires affluaient, un autre a carrément écrit : « Je déteste le choix de la chanson pour Kym. #Strictement.”

L’un a suivi: «Le pire choix de chanson jamais fait pour un Paso mais Grazi et Kym le tuent. #Strictement.”

D’autres ont suggéré que les morceaux pourraient avoir un impact sur Kym lors du vote du public, avec une publication : « Je suis vraiment inquiet pour Kym et je ne veux vraiment pas l’être, mais nous avons vu dans le passé comment une mauvaise chanson peut mettre les couples en danger. .





“Kym s’en est bien sortie, mais ce sera tellement malheureux si elle se retrouve dans le DO à cause de choix de chansons terribles.”

La paire a marqué 33 pour leur routine et semblait avoir le soutien de la juge en chef Shirley Ballas.

Elle a dit à Kym : “J’ai l’impression que tu es en mode guerrier. Vous êtes ici et vous vous battez.

“Ce que j’aimais, c’était si puissant mais pourtant tu as gardé la féminité.”

La semaine de Blackpool – le joyau de la couronne Strictly – est revenue dans la salle de bal hier soir pour la première fois en trois ans.

Au cours des deux dernières années, le pèlerinage à la tour emblématique n’a pas eu lieu en raison de la pandémie de coronavirus.

Pourtant, les souvenirs du spectacle à la maison de Ballroom ont diverti les fans.

Les fans ont déclaré que la bande originale de la danse de Kym – un mélange de deux chansons de Rihanna – était le "mauvais choix"

Le jury a attribué au duo 33 points

Les fans s'inquiètent pour l'avenir de l'actrice dans la série "en raison de choix de chansons terribles"