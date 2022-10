Strictement les fans ont la même plainte à propos de Tess et Claudia lors de la spéciale d’Halloween alors que les regards effrayants du juge remportent des critiques élogieuses

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing avaient tous la même plainte à propos de Tess Daly et Claudia Winkleman tandis que les regards effrayants du juge ont remporté des critiques élogieuses.

L’épisode de ce soir de l’émission de la BBC marque la semaine d’Halloween.

Les téléspectateurs du programme ont été très impressionnés par l’effort que le jury a mis dans leurs costumes.

Craig Revel Horwood et Shirley Ballas se sont déguisés en Gomez et Morticia Addams, Anton Du Beke avait l’air incroyable alors que le capitaine Hook et Motsi Mabuse ont secoué une incroyable peinture de visage de crâne.

Pendant ce temps, ils n’étaient pas aussi heureux avec Tess et Claudia – qui ont opté pour des robes noires.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs opinions.

“Les juges ont l’air fabuleux, mais Craig gagne !! Dommage que Tess et Claudia ne se soient pas habillées », a déclaré l’un d’eux sur la plateforme de médias sociaux.

Un deuxième a ajouté: “Au moins, les juges se sont habillés contrairement à Tess et Claudia.”

Un troisième a dit sarcastiquement : “#Strictement bon de voir que Tess et Claudia ont fait des efforts pour se joindre à nouveau !”

“#strictly#strictlycomedancing aimer les tenues des juges”, a tweeté un quatrième.





Un cinquième a écrit: “Les juges ont l’air brillants !! Je n’ai pas reconnu Craig là-bas pendant une minute !! »

D’autres fans sont convaincus qu’ils ont déterminé le gagnant de cette année après qu’un concurrent ait effectué un revirement «miracle» dans la compétition.

Les téléspectateurs ont été époustouflés après que Tony Adams a ouvert l’émission de la BBC et conquis les juges – même Craig Revel-Horwood, qui l’a traditionnellement critiqué.

Ils savent que Tony pourrait être le cheval noir de la compétition et aller jusqu’au bout après avoir fait la plus grande amélioration.