Strictement les fans disent tous la même chose car Kym Marsh est éliminé après son retour du coronavirus

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing pensent que la bonne personne a été éliminée ce soir alors que Kym Marsh est devenue la dixième célébrité à quitter la salle de bal.

L’ancienne actrice de Coronation Street, 43 ans, a reçu un laissez-passer la semaine dernière après être tombée malade de Covid, mais malgré son retour en pleine santé, Kym et son partenaire professionnel Graziano di Prima ont été renvoyés chez eux après une danse avec Molly Rainsford et Carlos Gu.

Graziano di Prima et Kym Marsh ont été éliminés de Strictly ce soir

Ils ont perdu dans une danse avec Molly Rainsford

La star de CBBC, Molly, a interprété un Charleston to Hot Honey Rag de la comédie musicale Chicago, tandis que Kym a interprété un Cha Cha to Fame de la comédie musicale Fame.

Les juges ont voté trois contre un en faveur du sauvetage de Molly, Anton du Beke étant le seul partisan de Kym.

Pour la plupart, les téléspectateurs pensaient que la décision était la bonne.

Un fan a écrit : « Je suis content de cette décision. Le plus faible de la nuit.

Un autre a posté: «La bonne personne est allée me chercher cette semaine. J’adore Kym mais je pense qu’elle était la danseuse la plus faible.

Un troisième a déclaré: “Bon résultat, la compétition était si bonne ce soir, malheureusement Kym était le plus faible.”

Craig Revel Horwood a déclaré: «C’est toujours si difficile à ce stade de la compétition, parce que les deux couples ont dansé avec brio, je ne veux pas voir l’un ou l’autre partir. Je suis vraiment en train de couper les cheveux en quatre, mais le couple que je veux sauver, en me basant uniquement sur la meilleure danse de ce soir pour moi, c’est Molly et Carlos.

Motsi Mabuse a dit aux couples : « Tout d’abord, je veux vous dire à tous les deux que vous pouvez être si fiers de vous. Vous avez tous les deux été formidables et incroyables. Je vais baser ma décision sur cette danse et je vais sauver Molly et Carlos.





Anton a déclaré: “Comme vous vous en doutez à ce moment de la compétition, la qualité de la danse était incroyable, je pensais que les deux couples dansaient brillamment, mais j’ai senti qu’un couple a élevé son jeu avec un

liberté qu’ils n’avaient pas vendredi soir, et à cause de cela je vais sauver Kym et Graziano.

La juge en chef Shirley Ballas a décidé du résultat et a déclaré: «Eh bien, tout d’abord, toutes nos félicitations aux deux couples. Les deux couples ont dansé de façon exquise, ça a été une décision très difficile à prendre. Mais sur la base de cette danse et de cette danse seule, je vais sauver Molly et Carlos.

Kym n’avait que des points positifs à dire dans sa conversation de sortie avec l’hôte Tess Daly.

Après avoir surmonté une série de problèmes de santé tout au long de la série, elle a déclaré : « Honnêtement, j’ai adoré chaque seconde que j’ai passée ici. Je n’aurais jamais pensé arriver à ce stade, dans un million d’années.

“Je dois dire que tout dépend de cet homme [Graziano] ici, il est tout simplement merveilleux et il sera mon ami pour toujours. Mais quel voyage ça a été, ce spectacle est tout simplement merveilleux, il vous montre des choses sur vous-même que vous ne savez pas, il vous montre à quel point vous pouvez être dur. Tout le monde, l’équipe, les célébrités, les pros, les costumes, le maquillage, tout le monde est incroyable. J’ai passé le meilleur moment, alors merci.

Sur le soutien de sa famille, Kym a déclaré: «Mon père était si fier et cela l’a en quelque sorte permis de continuer. Quand il était à l’hôpital la semaine dernière, et évidemment nous n’étions pas là, tous ces gars lui ont envoyé des vidéos et ça signifiait tellement. Mes petits-enfants sont si fiers.

L’étalon italien Graziano a rendu les compliments en disant: «Je ferai partie de votre famille pour toujours, je pense que nous sommes devenus amis dès le premier jour. Je sais que tu as appris à danser, mais j’ai appris

tant de toi, tu es un guerrier. Tu vas être dans mon cœur pour toujours, nous allons être ensemble plusieurs fois, car je sais que j’ai trouvé un ami pour la vie.

Le spectacle des résultats de ce soir s’est ouvert avec une routine éblouissante des danseurs strictement professionnels dans un numéro énergique de Guys and Dolls. De plus, The Cher Show a interprété un mélange de succès.

Les cinq couples restants se rendront sur la piste de danse la semaine prochaine pour la demi-finale lorsque Strictly Come Dancing sera diffusé en direct le dimanche 10 décembre à 19h15, avec les résultats diffusés le lundi 11 décembre sur BBC One et BBC iPlayer.

Kym a été gracieuse lors de son entretien de sortie