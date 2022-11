Strictement les fans disent tous la même chose car Ellie Taylor est la neuvième star à être éliminée après une danse serrée avec la co-star

Les fans de STRICTEMENT Come Dancing ont tous dit la même chose ce soir alors qu’Ellie Taylor a été exclue de la série.

L’émission des résultats de la semaine 10 a vu Ellie atterrir dans la danse contre Fleur East, qui a marqué le premier 40 parfait de la série la semaine dernière à Blackpool.

Ellie a déclaré après avoir appris que son temps était écoulé : « Ça a été et ça a été, je vais être une machine à clichés maintenant, mais ça a été tout et plus encore.

“Je ne m’attendais pas en un million d’années à rester aussi longtemps et à en faire l’expérience aussi pleinement.

“Il s’agit strictement de danse, mais il s’agit aussi des gens, et de chaque partie de ce spectacle de haut en bas, des dirigeants au maquillage, des cheveux aux costumes, des décors au groupe, à mon collègue célébrités et les danseurs – même certains des juges ont été corrects !

“Ce fut un privilège absolu de faire partie des anciens de Strictly et j’ai vraiment adoré ça.”

Fleur et Ellie ont toutes deux dû exécuter leurs routines du spectacle en direct de samedi soir une fois de plus après avoir atterri dans la danse redoutée.

Ellie et son partenaire Johannes Radebe ont répété leur jive sur Brown Eyed Girl de Van Morrison tandis que Fleur et son partenaire Vito Coppola ont redonné leur rumba au son de Too Lost in You de Sugababes.

La nuit précédente, Ellie était en bas du classement avec 25 points, tandis que Fleur en marquait 35.

Après la danse, les juges Craig Revel Horwood, Anton Du Beke, Motsi Mabuse et Shirley Ballas ont rendu leurs verdicts.





Et ce fut une décision unanime de sauver Fleur.

Craig a déclaré: “Sur la seule base de la technique, je voudrais sauver Fleur et Vito.”

Motsi a ajouté : ” Pour moi, l’aspect technique était très important, donc je vais sauver Fleur et Vito.

Anton était d’accord, pesant: “Eh bien, je voudrais juste dire félicitations aux deux couples pour être allés aussi loin dans la compétition.

« Les deux ont merveilleusement dansé. Je pensais qu’Ellie avait dansé une super performance dans votre Jive. Et Fleur, je pensais que ta technique était solide et que ta performance était puissante, et j’aimerais sauver Fleur et Vito.

Et bien que trois votes aient suffi pour sauver Fleur, indépendamment de l’avis de la juge en chef Shirley, elle a révélé qu’elle s’était également rangée du côté de ses collègues juges.

Expliquant sa décision, Shirley a déclaré: “Les deux couples ont exceptionnellement bien dansé mais à cette occasion, grâce aux qualités techniques, j’aurais sauvé Fleur et Vito.”

Johannes a rendu hommage à la dure semaine d’Ellie alors que le couple émotionnel faisait ses adieux.

Retenant ses larmes, il a dit : « Oh mon Dieu – ça a été un plaisir, trésor, c’est notre truc. Ellie Taylor, va de l’avant, embrasse ton bizarre ! Embrassez vos longs membres, car vous êtes une personne magnifique. Alors merci pour tout, vous connaissez mon cœur, merci.

