Strictement les fans disent tous la même chose alors que Tess Daly partage une superbe photo de sa fille sosie Phoebe à l’occasion de son 18e anniversaire

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont tous dit la même chose après que Tess Daly ait partagé une photo de sa fille sosie.

La fière maman a jailli de sa fille Phoebe alors qu’elle célébrait son 18e anniversaire avec une douce publication sur les réseaux sociaux.

Tess a partagé une superbe photo de Phoebe pour son anniversaire

Tess partage Phoebe et Amber avec son mari Vernon

Tess, 53 ans, qui partage les filles Phoebe et Amber, 13 ans, avec son mari Vernon Kay, a publié une superbe photo de son aîné sur Instagram.

La photo montrait Phoebe se blottissant contre son chien, montrant sa ressemblance avec sa mère alors qu’elle posait avec une légère palette de maquillage.

Un deuxième cliché a montré l’adolescente comme un tout petit bébé blotti dans les bras de ses parents, tandis qu’un troisième l’a vue comme un jeune enfant.

“Où est passé le temps? Notre petite Phoebe a 18 ans aujourd’hui ! Je vous souhaite le plus joyeux des anniversaires !” Tess a écrit dans la légende.

“Nous sommes si fiers de vous et nous avons hâte de célébrer cette étape avec vous. Je t’aime jusqu’à la Lune et le retour.”

Ses amis et sa famille ont envahi la section des commentaires pour jaillir sur Phoebe et appeler leur ressemblance en tant que mère et fille.

“Quelle beauté comme sa maman !” l’un a écrit, tandis qu’un autre intervenait: «Wow Tess, elle est ton double. Si belle.”

"Mon Dieu, l'expression 'deux pois dans une cosse' me vient à l'esprit!" un troisième est intervenu, tandis qu'un quatrième a dit: "Elle est ton image."





“WOW!!! A certainement de bons gènes. Absolument magnifique comme maman », a conclu un cinquième fan sous le post jaillissant.

Tess partage ses deux filles Phoebe et Amber avec son mari Vernon, 48 ans, avec qui elle est mariée depuis 19 ans.

Le couple s’est vu pour la première fois lors de la fête de Noël annuelle de la BBC en 1999 – peu de temps avant de commencer à se fréquenter.

“Elle ne connaissait personne d’autre que moi parce que nous avions travaillé ensemble – elle m’a repéré dans une foule et nous avons ri”, a révélé Vernon.

“J’ai été immédiatement attiré par l’indépendance de Tess, et cela n’a pas du tout changé.”

S’adressant à Digital Spy, Tess a convenu de leur rencontre : « Tout a été assez immédiat, vraiment, parce que nous nous sommes instantanément éclatés ensemble.

« Je ne pouvais pas imaginer m’amuser plus avec quelqu’un d’autre. C’était assez explosif, je vous le dis.

Le couple a continué à se marier en 2003 à l’église St Mary à Horwich et possède maintenant un manoir dans le Buckinghamshire – avec une salle de sport et un jardin assez grand pour deux poneys Shetland.

La fière maman a posté une photo de Phoebe bébé