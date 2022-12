Strictement les fans disent tous la même chose à propos de la danse sexy d’Helen Skelton après sa séparation de son ex

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont tous été sérieusement impressionnés par Helen Skelton et sa “revanche” secrète lors de l’émission d’hier soir.

L’ancienne présentatrice de Blue Peter s’est rendue dans la salle de bal pour la danse de choix de son couple avec son partenaire Gorka Marquez.

Bbc

Helen éblouie lors de sa dernière danse[/caption]

Bbc

Les fans ont affirmé qu’elle se vengeait de son ex[/caption]

Dansant sur Cabaret au Kit Kat Club, Helen a séduit les juges, tandis que le public lui a fait une ovation debout.

Les fans de la routine ont été époustouflés à la maison et ont senti qu’Helen exécutait parfaitement la performance comme une forme de «vengeance» pour son ex, l’as de rugby des Leeds Rhinos Richie Myler.

Le couple s’est séparé en avril de cette année.

Helen a ébloui dans sa superbe tenue de style cabaret tout en noir.

S’adressant à Twitter, les fans ont fait l’éloge de la star de la télévision qui a réussi à marquer un impressionnant 39 après que tous les juges sauf Craig Revel Horwood lui aient donné un 10 parfait.

Un fan a déclaré: “Helen est passée d’une présentatrice pour enfants mignonne et charismatique à une femme puissante et confiante qui vient de dire un énorme f *** you à son ex visqueux dans l’une des plus grandes émissions de la télévision nationale. Quelle femme. Je ne m’en remet pas.”

Un autre a exprimé: “C’était le f ** k d’Helen, tu danses, n’est-ce pas.”

Un troisième fan s’est enthousiasmé: “Helen prend la revanche ultime sur son ex visqueux en le faisant passer à la télé nationale avec Gorka dans un corset. Comportement iconique. 10/10.

“Helen donne le gros coup de pied à sa queue d’ex à la télévision nationale!”, A écrit un autre, ajoutant: “Des trucs de première classe comme de la bonne volonté de son côté, elle a envoyé un message clair à son vil ex mari ce soir dans sa danse et est enfin plus confiant après des semaines de retenue en termes de confiance / performance, IMO.

Comme un cinquième fan a commenté: «Helen cependant. Ne pas en faire à propos de son ex parce que ce n’est pas à propos de lui, mais c’était quand même un “f *** you” glorieux et mérité pour lui. Je suis là pour ça.

De nombreux fans ont même affirmé qu’Helen avait imité le moment emblématique de la robe de vengeance de la princesse Diana, l’un d’entre eux disant: “Je pense que nous pouvons tous convenir que la performance fantastique d’Helen Skelton était l’équivalent de la” robe de vengeance “de Diana.”

Dans le VT avant sa danse, Helen a refoulé ses larmes en commentant à quel point la famille était importante pour elle.

Les larmes aux yeux, Helen a déclaré: “Ma famille est tout pour moi… tout.”

Les parents Richard et Janet ont rejoint Helen dans la courte vidéo et l’ont félicitée pour avoir poursuivi ses rêves.

Janet a déclaré: “Nous avons toujours cru que les parents suivaient votre rêve.”

“Nous sommes fiers de la personne que vous êtes, pas de ce que vous faites mais fiers de la personne que vous êtes”, a déclaré son père Richard.

Janet a ajouté : “Cela me rend très heureuse de la voir danser parce que je peux voir qu’au fil des semaines, elle est devenue de plus en plus confiante.

Retenant ses larmes, Helen a déclaré: “J’espère qu’ils savent à quel point je suis reconnaissante du soutien incontestable qu’ils m’apportent, et c’est la clé, c’est incontestable.”

Bbc

Elle avait l’air élégante dans sa tenue audacieuse[/caption]

Bbc

Elle et Gorka ont réussi à marquer un louable 39[/caption]