Strictement, les fans découvrent la « vraie raison » pour laquelle un danseur professionnel a été « snobé » et a ENCORE raté un partenaire célèbre

Les fans de STRICTLY Come Dancing pensent avoir compris pourquoi Neil Jones s’est retrouvé sans partenaire célèbre dans la nouvelle série.

Le danseur professionnel, 41 ans, n’a eu que deux partenaires célèbres au cours de ses huit années dans la série, Alex Scott et Nina Wadia, terminant respectivement cinquième et 15e.

Neil Jones est sans partenaire sur Strictly cette année

Neil attend un bébé avec sa petite amie Chyna Mills

Il est une fois de plus sans partenaire et les fans se demandent pourquoi dans un forum de fans en ligne.

Une personne a réfléchi : « Apparemment, il aide beaucoup avec la chorégraphie des autres couples. Et il va bientôt avoir son premier bébé, n’est-ce pas ? Je comprends donc pourquoi il n’aurait pas de partenaire cette année.

Un autre a accepté, notant encore une fois que Neil et sa petite amie de Love Island, Chyna Mills, 24 ans, deviendront bientôt parents pour la première fois.

Ils ont déclaré : « J’ai l’impression que cette année en particulier, il a peut-être choisi de ne pas avoir de célébrité car son bébé est en route, mais les années précédentes, je me sens vraiment mal qu’il ait été mis au banc 6/8 de ses saisons dans la série. »

D’autres pensent qu’il est un remplaçant parfait, avec quelqu’un qui a posté : « Je pense qu’il est susceptible d’être le tireur d’élite qui peut se substituer si l’un des professionnels masculins se blesse, mais ce n’est qu’une supposition. »

« Situation classique du gardien de but suppléant. Bon salaire, participe à toutes les activités amusantes, aide la carrière pendant les temps d’arrêt stricts mais sans le stress du samedi et sans s’occuper de l’enseignement, etc.

Il n’est pas le seul à manquer cette année.

L’omission la plus surprenante du casting principal est Nadiya Bychkova, qui était en partenariat avec Matt Goss l’année dernière.

Le joueur de 34 ans n’est pas très content. Elle a écrit sur Instagram peu après l’émission de lancement de samedi soir : «

Après le premier épisode de la série, Nadiya a déclaré aux fans : « Je suis sûre que vous comprendrez que je suis déçue de ne pas être associée à un célébrité sur @bbcstrictly cette série.

La star a poursuivi : « C’est un spectacle incroyable auquel participer et je suis toujours aussi excitée par tous les numéros du groupe, par jouer avec certains de nos groupes musicaux et bien plus encore.

« J’ai également hâte de soutenir mes collègues pros et je souhaite à tous les couples la meilleure des chances pour la compétition cette année. »

Nadiya Bychkova est également sans partenaire célèbre