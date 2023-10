Strictement légende, elle entre dans la ligne de show fix – disant « si vous n’avez pas déjà suivi une formation en danse, vous êtes condamné »

La légende de STRICTLY Come Dancing, James Jordan, s’est lancée dans la querelle en cours concernant les danseurs qualifiés participant au spectacle.

James, un ancien pro de Strictly, a même averti les célébrités de ne pas s’inscrire à une future série à moins d’avoir suivi une formation en danse.

L'ancien pro de Strictly, James Jordan, est entré dans la rangée des « correctifs » de la série

James pense que la BBC est « allée trop loin » en engageant un danseur professionnel

Cette année, la star du West End, Layton Williams, qui a une carrière réussie dans de méga comédies musicales, y participera.

La présentatrice de télévision Angela Scanlon a également fait l’objet d’une controverse après qu’il a été révélé qu’elle avait dansé avec la O’Shea Irish Dance Company et s’était produite à l’échelle internationale avec le groupe.

James s’est maintenant prononcé et a accusé la BBC d’« aller trop loin » en recrutant des personnes qui ont déjà reçu une formation professionnelle en danse.

S’adressant à HELLO, James a admis que la performance de Layton avec son partenaire Nikita Kuzmin samedi faisait partie de ses danses « préférées » du spectacle.

Mais il a déclaré : « C’est un danseur professionnel pleinement formé. Quand ils sont sortis, vous aviez essentiellement deux danseurs professionnels côte à côte.

« Ne disons pas : ‘Oh, c’est parce que [Layton’s] vraiment talentueux et a travaillé très dur ». Parce que cela dévalorise notre monde de la danse que quelqu’un puisse sortir et être aussi bon après une semaine d’entraînement. Vous ne pouvez pas.

« C’était probablement l’une de mes danses préférées que j’ai jamais vues dans la série – mais c’est uniquement parce qu’il est danseur professionnel. »

James a poursuivi : « Est-ce que j’ai l’impression que Strictly va trop loin en faisant appel à des danseurs professionnels formés ? Oui.

« En fait, je dirais à tous ceux qui envisagent de faire Strictly : ‘Ne faites pas Strictly à moins d’avoir été formé à la danse sous une forme ou une autre, car vous n’avez aucune chance’. »

Layton a joué dans les comédies musicales Billy Elliot et Everybody’s Talking About Jamie.

Le week-end dernier, lui et Nikita ont interprété une samba et ont sérieusement impressionné les juges.

Mais les fans ont du mal à voir au-delà de la formation professionnelle en danse de Layton.

En gémissant sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, l’un d’entre eux a déclaré : « C’est un danseur du West End depuis 12 ans !!! Il est incroyablement bon, a joué Billy Eliiott et MJ dans un thriller, peut-être meilleur que les pros mais coche toutes les cases… »

Un autre a accepté : « Les pauvres autres candidats comme Angela, 78 ans, perdent un temps précieux à cocher cette case à cocher un agenda de merde. »

Un troisième a écrit : « Comment Layton Williams est-il autorisé à participer à Strictly ? C’est un danseur professionnel. A joué le rôle principal dans Billy Elliott et Michael Jackson. Pas juste. »

Et quelqu’un d’autre a dit : « Retirez Layton Williams de @bbcstrictly, c’est un danseur professionnel qui est à l’école de théâtre depuis l’âge de 14 ans et s’est produit dans le West End, quelle arnaque. #strictement. »

Layton a d’abord suivi son talent dans les arts de la scène lorsqu’il a étudié la danse de rue et l’art dramatique à l’atelier du théâtre Carol Godby à Bury.

Il a également étudié le ballet au Centre Pointe de Manchester.

Layton a ensuite reçu une bourse à la Sylvia Young Theatre School de Marylebone, Londres et y est resté jusqu’en 2008.

Il a fréquenté le Broad Oak High School à Bury, puis a fréquenté l’Académie des arts du théâtre Italia Conti.

D’autres crédits de scène récents incluent Rent, Hairspray The Musical et The Car Man. Le Sun a contacté la BBC pour commentaires.

Angela Scanlon se produisait dans un groupe de danse