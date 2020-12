Ce ne sont pas seulement les téléspectateurs de la variété aux yeux d’aigle qui ont spéculé sur la chimie de Ranvir Singh et Giovanni Pernice sur Strictly Come Dancing de cette année.

Sur la piste de danse, ils ont fait un travail époustouflant en jouant un couple amoureux, tandis qu’en dehors, ils sont parsemés d’adorables PDA avec des démentis timides qu’ils ne sont rien de plus que des amis.

Mais les fans ne sont pas convaincus.

« Beaucoup de ces petits pouces frottent sur les épaules, le genre que vous faites quand vous ne pouvez pas le garder », a commenté l’un d’eux à propos de leur présentation agréable samedi soir alors qu’ils attendaient les scores des juges.







(Image: BBC)



« Ranvir et Giovanni ne sont pas d’accord », a tweeté un autre, ajoutant: « Leur langage corporel dit tout !! »

En effet, selon l’expert en langage corporel Judi James, le couple a accidentellement donné plusieurs indices sur la vraie nature de leur relation …

« Ranvir et Giovanni ont créé des moments à couper le souffle de passion sexuelle au cours de leurs routines, y compris un mouvement totalement tendre et narquois à mi-américain Smooth.

«Et après quelques déclarations de déni inutiles et plutôt ennuyeuses et des rituels de timidité, cette semaine a vu Ranvir et Giovanni faire preuve de prudence et se laisser déchirer en restant fermement dans leur rôle sur et en dehors de la piste de danse.







(Image: BBC)



«Ils ont joué un couple romantique et marié pendant leur danse et ils ont soutenu ces signaux d’amour alors qu’ils se tenaient ensemble sur le balcon, attendant leurs partitions.

«Il propose une série de rituels de réconfort à l’allure tendre comme des baisers de tête, des coups et des sourires, vraisemblablement conscient qu’un Ranvir plutôt égaré va s’inquiéter de l’avoir laissé tomber d’une certaine manière.

«Les rituels récents de Ranvir sont fascinants car elle semble créer des indices subtils pour un câlin alors qu’elle regarde dans les yeux de Giovanni avec un regard d’adoration à la limite du culte du héros.

«Ce type de comportement est courant sur Strictly, où les célébrités ont le béguin professionnel pour leurs entraîneurs de danse après avoir passé de nombreuses heures intenses à se conformer totalement à eux.

Viens danser strictement 2020

«C’est probablement l’un des matchs les plus congruents cependant, avec le langage corporel de Ranvir suggérant un désir de plaire, et leurs deux rituels montrant des niveaux élevés de confiance et de lien.

«Le geste de léchage de lèvres de Giovanni suggère qu’il apprécie la compagnie de Ranvir. Nous pouvons voir à quel point ce couple aime utiliser le contact visuel et des combats plutôt prolongés.

« Le regard dans les yeux est un trait commun pour les couples amoureux, mais il peut également signaler des niveaux élevés de confiance et de lien dans une relation intime mais non sexuelle. »