Strictement fans, la dernière célébrité de la marque quitte la « chose la plus cruelle de tous les temps » après avoir dansé sur « l’horreur »

Les fans de STRICTEMENT ont qualifié la dernière sortie de célébrité de « chose la plus cruelle de tous les temps » après une danse « d’horreur ».

L’émission des résultats de ce soir a vu Jody Cundy et Eddie Kadi s’affronter dans la danse.

Strictement, les fans ont qualifié la dernière sortie d’une célébrité de « chose la plus cruelle de tous les temps » après une danse « d’horreur »[/caption]

L’athlète paralympique Jody, 45 ans, a commencé sa salsa aux côtés de son partenaire professionnel Jowita Przystal, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu car ils n’ont pas réussi à réaliser l’un de leurs gros lifts.

Les choses ont continué à se détériorer après cela, car Jody ne semblait jamais se remettre de son erreur et se débattait avec le reste de sa vie. pas.

Jowita a fait de son mieux pour contourner les erreurs, mais elles ne sont pas passées inaperçues auprès des juges et après qu’Eddie et sa partenaire professionnelle Karen Hauer aient dansé leur American Smooth, ils ont décidé à l’unanimité de renvoyer Jody et Jowita chez eux.

Les téléspectateurs ont strictement regardé sa danse entre leurs doigts et devaient commenter à quel point cela s’était mal passé pour lui, aggravé par le fait que c’était son anniversaire samedi, lorsque l’émission des résultats était préenregistrée et prête à être diffusée ce soir.

S’adressant à X – anciennement Twitter – un fan a écrit : « Jody rentrer chez lui le jour de son anniversaire est en fait la chose la plus cruelle qui soit, mais c’est certainement la bonne décision :(. »

Un autre a ajouté : « Oh, je me sens vraiment mal pour Jody. Hier soir, je pensais qu’il méritait d’y aller ce week-end, mais je ne veux pas que quiconque se lance dans une mauvaise danse. Jody a fait TELLEMENT d’erreurs. Après avoir raté l’ascenseur, il n’a tout simplement pas récupéré la danse.

Un troisième a tweeté : « Oh chère pauvre Jodie, ce n’était pas bon. #Strictement

En fait, je pensais qu’il allait la laisser tomber à un moment donné.

Un autre téléspectateur a commenté : « Oh, je ressens pour Jody, on dirait que la pression l’a pris et il a eu du mal à se souvenir des étapes. »

Pendant ce temps, un cinquième écrivait simplement : « Un horreur spectacle de Jody!

Interrogé par Tess Daly sur son passage dans l’émission, Jody a déclaré : « Vous savez quoi, quand je me suis inscrit pour cela, je me suis dit à quel point je m’inscrivais et nous avons fait ce premier spectacle en direct et j’ai absolument adoré chaque seconde de il.

« Et juste pouvoir danser et faire quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant et sortir complètement de ma zone de confort et avec cette personne extraordinaire. »

Continuant à féliciter Jowita, il a déclaré : « Cette personne a tellement d’énergie, tous les matins vers neuf heures, nous avons le début de l’entraînement et elle est comme BAMMM, comme ça, elle entre dans la pièce comme un boulet de canon absolu et elle ne s’arrête pas toute la journée.

« Et elle ne perd aucune foi, elle ne perd rien, elle me motive à en faire toujours plus. Je me suis donc vraiment éclaté.

Un coup supplémentaire pour Jody a été que sa sortie ait eu lieu le jour de son anniversaire.[/caption]

Strictly Come Dancing continue le samedi 21 octobre sur BBC Un et BBC iPlayer.