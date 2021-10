Strictement fans en larmes alors que Greg Wise dédie une danse émotionnelle à la défunte sœur Clare

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont pleuré ce soir lorsque Greg Wise a dédié sa routine disco à sa défunte sœur Clare.

Son hommage émotionnel a ému de nombreux téléspectateurs à la maison alors que l’homme de 55 ans a révélé qu’il était le soignant de sa sœur dans les derniers mois de sa vie.

4 Greg Wise a ému les téléspectateurs aux larmes ce soir en leur racontant la mort de sa sœur bien-aimée

4 Greg avec sa sœur Clare, au centre, et sa femme Emma Thompson

4 Greg a dédié sa danse disco avec Karen Hauer à Clare

L’acteur – surtout connu pour avoir joué dans Sense and Sensibility aux côtés de sa femme Emma Thompson – a dansé sur If You could Read My Mind d’Ultra Naté, Amber et Jocelyn Enrique.

Dans une vidéo diffusée avant qu’il n’entre sur la piste de danse avec sa partenaire professionnelle Karen Hauer, Greg a révélé : « Ma sœur a d’abord reçu un diagnostic de cancer du sein et elle a subi un traitement brutal de chimiothérapie.

« Mais je ne pense pas qu’elle soit jamais sortie du bois, car on a découvert très tôt qu’elle avait un cancer des os et qu’elle est décédée un an plus tard.

« C’est l’une des choses les plus difficiles lorsque vous êtes avec quelqu’un que vous aimez et que vous êtes témoin de sa douleur et de sa peur et que vous déterminez ce que vous pouvez faire pour atténuer cela. »

Il a ajouté avant de monter sur la piste de danse : « C’est un privilège extraordinaire de pouvoir s’occuper de cette façon, et le privilège et le traumatisme s’enveloppent dans l’amour.

« Je pense que ma sœur serait absolument ravie que je fasse ça à cause d’elle. »

Les gens à la maison cherchaient les mouchoirs alors qu’ils faisaient l’éloge de Greg pour sa merveilleuse danse et son hommage à Clare.

Un fan a tweeté : « Un hommage vraiment émouvant de Greg Wise pour sa sœur Clare et une performance fabuleuse, valant bien 23 points. J’ai maintenant officiellement décidé que je veux que Greg et Karen gagnent… 💃🏻🕺🏻 »

Un autre a déclaré: « J’ai toujours la gorge serrée en voyant Greg Wise dédier sa danse à sa sœur. Il a raison, c’est à la fois un énorme privilège et un traumatisme d’être avec quelqu’un ces derniers jours. »

Un autre a écrit: « Wow en regardant @bbcstrictly et je suis en larmes. C’était un hommage incroyable à ta sœur Greg. Bravo pour ta danse! #Strictly 😟😥 »

L’ambiance a tourné au vinaigre lorsque les scores de Greg sont arrivés et tandis que les juges Motsi Mabuse, Anton Du Beke et Shirley Ballas ont attribué à l’acteur des notes respectables de six et sept, Craig Revel Horwood n’a donné à Greg que trois points.

Les gens qui regardaient à la maison ont été indignés par le camouflet apparent et le manque de compassion alors que Craig a dit à Greg que sa performance était « un peu partout » et a gémi que c’était « trop ​​de carton ».

Une personne a snipé en ligne: « D’accord. Désolé pour les injures, mais Craig est juste un peu aw****r là-bas. Pauvre Greg Wise. Même si ce n’était pas techniquement brillant, Craig aurait pu ajuster son langage pour que ce soit moins condescendant, et ce score était scandaleux. »

4 Greg et Emma sont mariés depuis 18 ans et ont partagé deux enfants