Strictement des fans hystériques après avoir repéré un “choix de tenue étrange” dans la danse de groupe de danseurs professionnels

Les fans de STRICTLY Come Dancing sont restés hystériques alors que les danseurs professionnels se rendaient sur la piste de danse pour exécuter une routine au début du spectacle.

Alors que les pros de l’émission sont apparus au début de l’émission des résultats, les fans ont été distraits par un certain choix de garde-robe.

Bbc

Les fans de Strictly Come Dancing ont été distraits par un certain choix de garde-robe[/caption]

Bbc

Le nombre a vu les professionnels enfiler des gants jusqu’aux coudes[/caption]

Le numéro a vu les professionnels revêtir des costumes en latex rouge, y compris des paires de gants incongrus jusqu’aux coudes.

Alors que les pros se dirigeaient vers les morceaux de l’hymne, les téléspectateurs se sont rendus en masse sur Twitter pour exprimer leurs réflexions sur le segment.

À côté d’un emoji au visage choqué, une personne a écrit: “C’est bien de voir les gars de Strictly porter des gants pour la vaisselle après avoir fini leur danse.”

Faisant écho à leurs commentaires, quelqu’un d’autre a déclaré: “Ces gars sont en route pour déboucher des drains dans leurs gants.”

Tandis qu’un troisième a ajouté: “J’espère qu’ils vont revenir en arrière et finir cette vaisselle qu’ils ont clairement abandonnée en cours de route.”

Strictly est revenu pour sa deuxième semaine en direct samedi soir, alors que les célébrités ont de nouveau éclaté sur la piste de danse avec leurs partenaires professionnels.

La 20e série de Strictly est animée par Tess Daly et Claudia Winkleman, avec Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton Du Beke de retour en tant que juges.

Les 15 couples Strictly se sont rendus sur la piste de danse pour leur deuxième représentation devant les juges – avec leur destin entre les mains du public.

Bien qu’il n’y ait pas eu de vote public la semaine dernière, la pression était forte pour bien faire les choses alors que les lignes téléphoniques s’ouvraient après le spectacle pour que les fans votent pour leurs routines préférées.





Les scores des candidats de la semaine dernière ont été reportés à ce week-end pour être combinés avec les votes des téléspectateurs, les couples les moins bien notés s’affrontant lors de la première danse de 2022.

Aucun des duos ne voudra être le premier à partir, mais l’un d’entre eux sera licencié à l’annonce des résultats demain soir.

Strictly Come Dancing revient en direct à 18h30 samedi sur BBC One et BBC iPlayer.

Bbc

Strictement de retour pour sa deuxième semaine en direct le samedi soir[/caption]