Strictement dans une nouvelle rangée de correctifs alors que les fans sont en colère contre le fait que les célébrités se voient « donner des danses faciles »

Les fans de STRICTLY Come Dancing se sont retrouvés avec les sourcils haussés après une danse en couple.

Chaque semaine, les stars font de leur mieux pour impressionner les juges, dans l’espoir qu’elles ne soient pas renvoyées chez elles.

Pennsylvanie

Les fans de Strictly Come Dancing ont une nouvelle théorie sur les danses des candidats[/caption] Pennsylvanie

Angela Rippon a subi un dysfonctionnement de sa garde-robe lors de l’émission ce week-end[/caption]

Cependant, certains téléspectateurs de la BBC ont une nouvelle théorie selon laquelle un couple a reçu des danses « faciles » – ils sont donc moins susceptibles d’être renvoyés.

Les fans de Strictly croient que la préférée de la télévision, Angela Rippon, a reçu des danses plus faciles.

Beaucoup ont afflué sur les réseaux sociaux pour partager leur théorie, l’un d’entre eux déclarant : « Ils donnent définitivement à Angela R les meilleures danses pour ses capacités… donnez-lui un jive ou Charleston et rendez-le juste. »

Un deuxième a déclaré : « Comment se fait-il qu’Angela R découvre toutes les danses comme la Rumba, le tango argentin où elle peut faire des étirements de jambes et obtenir des scores élevés ? Elle a beaucoup de chance avec l’ordre des danses. Elle détesterait les plus rapides comme la Samba et la Salsa.

Un troisième a ajouté : « Ne vous méprenez pas, j’adore Angela R & Kai. Elle est brillante et tellement fascinante à regarder.

« Cependant, il est temps pour elle de faire une routine plus rapide maintenant. Les producteurs se retiennent-ils à cause de son âge ? Même son Quickstep était « plus lent ».

Cela survient alors que la star a subi un malheureux dysfonctionnement dans sa garde-robe alors qu’elle se produisait ce week-end.

Kai Widdrington, 79 ans et partenaire professionnel, a interprété la Rumba sur la chanson Rise Like a Phoenix de Conchita Wurst.

Angela a même réussi à impressionner les juges Craig Revel-Horwood, Anton du Beke Motsi Mabuse et Shirley Ballas, avec sa routine.

Cependant, à la fin de la danse, la chaussure d’Angela s’est presque détachée sur la piste de danse alors qu’elle se dirigeait vers Tess Daly.

Heureusement, Kai n’a pas tardé à réagir et à l’aider.

Malgré cette erreur, ils ont obtenu un impressionnant score de 31 points sur 40 pour leur performance.

Chaque dimanche, Strictly dit au revoir à une célébrité supplémentaire.

Jody Cundy CBE est devenue la troisième célébrité à être expulsée de Strictly.

Dans son discours de sortie, l’athlète paralympique a déclaré : « Je me suis demandé ‘Pourquoi est-ce que je m’inscris ?’ Ensuite, nous avons fait ce premier concert et j’en ai vraiment adoré chaque seconde.

« Le simple fait de pouvoir danser, faire quelque chose que je n’ai jamais fait auparavant et sortir complètement de ma zone de confort. »

Pennsylvanie

Angela est en partenariat avec Kai Widdrington[/caption]