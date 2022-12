Strictement dans une nouvelle ligne “réparer” alors que le passé de danseur de Hamza Yassin est révélé

STRICTEMENT Come Dancing a été frappé par de nouvelles revendications de «correction» après la révélation du passé de danseur de Hamza Yassin.

Le présentateur de télévision, 32 ans, se bat pour être couronné vainqueur de la série de cette année du concours de danse de la BBC.

Strictly est maintenant impliqué dans une nouvelle ligne de “correction” après que le passé de danseur de Hamza Yassin a été révélé[/caption]

Hamza, Helen Skelton de Countryfile, la présentatrice de télévision pour enfants Molly Rainford et la chanteuse Fleur East sont les quatre dernières célébrités restantes dans l’émission.

La star de la télé est devenue un grand favori des fans au cours des dernières semaines, montrant ses meilleurs mouvements avec sa partenaire de danse Jowita Przystal.

Les téléspectateurs ont adoré à quel point il s’est amélioré avec très peu d’expérience en danse, mais maintenant les choses semblent un peu différentes.

Dans une vidéo obtenue par le Mirror, on peut voir Hamza exécuter deux danses lors de l’événement du Bangor University Dance Club il y a 12 ans.

La star ressemblait à un professionnel dansant un paso doble et une salsa, et il y avait deux groupes différents qui se produisaient – ​​débutants et avancés.

Alors qu’il dansait avec les débutants pour la salsa, il se produisait dans les avancés pour le paso doble, a expliqué le Mirror.

La BBC a refusé de commenter.

Un porte-parole de Hamza a déclaré: «Alors que Hamza étudiait la zoologie avec la conservation à l’université de Bangor, il a participé à deux spectacles de danse amateur, il ne faisait pas partie d’une« troupe de danseurs avancés ».

“Il n’a jamais été formé professionnellement à la danse.”

Hamza a déjà avoué que la seule expérience de danse qu’il ait eue était le ceilidh.

Il avait précédemment déclaré au Herald: «J’ai du rythme, c’est de mon côté africain, mais la seule danse avec un partenaire que j’ai faite est à ceilidhs – Strip the Willow, les Gay Gordons, le Dashing White Sergeant.

«Je veux dire que c’est écrasant, donc ça doit aider avec l’endurance.

“Je pense que la danse me vient plus naturellement que je ne le pensais, mais c’est vraiment beaucoup de travail acharné de la part de Jowita pour m’amener là où je dois être un samedi soir.”

