Strictement dans une énorme rangée de correctifs après que les patrons aient laissé Fleur East réenregistrer sa danse après être tombée

STRICTLY’S Fleur East a remporté le dance-off de la semaine dernière malgré une chute désastreuse qui a été tenue secrète pour les téléspectateurs.

Elle a chuté à sa première tentative avec son partenaire Vito Coppola et a été autorisée à redémarrer.

Pennsylvanie

Fleur East lors de sa première tentative lors de la danse de la semaine dernière – mais cela a été gardé secret pour les téléspectateurs[/caption]

Pennsylvanie

Fleur et Vito ont ensuite été élus pour le prochain spectacle par les quatre juges – qui ont donné la hache à EastEnder James Bye[/caption]

Les juges ont voté la paire aux dépens d’EastEnder James Bye.

La chute avec le pro Vito Coppola n’a pas été diffusée ni même mentionnée lors de l’émission des résultats de dimanche.

Elle a vu la chanteuse Fleur, 35 ans, tomber la tête la première, entraînant avec elle son partenaire de 30 ans.

Après s’être relevés du sol, les deux hommes choqués ont été examinés par des médecins avant d’être autorisés à redémarrer.

Une source a déclaré: “C’était un incident profondément malheureux, et pas du tout la faute de Fleur ou de Vito.

« Environ cinq secondes plus tard, lorsqu’elle était censée tirer Vito dans la chaise d’appui, les jambes ont glissé.

« Elle s’est effondrée, emmenant Vito aussi.

«Ils ont atterri incroyablement fort – c’était assez choquant et le public a eu le souffle coupé.





«La pauvre Fleur avait l’air abasourdie et dévastée, et personne ne savait vraiment ce qui se passait sur scène ou en dehors. Finalement, le gars de l’échauffement est arrivé et s’est adressé au public pendant que Fleur et Vito étaient contrôlés.

“Ils ont recommencé leur danse et évidemment c’est cette deuxième version qui a été diffusée.

“Il n’y a pas eu non plus de référence à la chute par les juges.

“Pour être juste, James n’a pas été dérangé du tout – il croyait sincèrement qu’elle était la meilleure danseuse de la nuit – mais quelques-unes des autres stars des coulisses étaient assez stupéfaites.

“Ce n’est pas exactement une performance en direct si les stars ont un autre coup de fouet.”

Pennsylvanie

Fleur est tombée la tête la première, entraînant avec elle son partenaire de 30 ans[/caption]

Pennsylvanie

Bien que pas aussi dramatique que son trébuchement d’origine, Fleur a glissé une deuxième fois lors de la reprise de sa salsa[/caption]

La danse a été préenregistrée samedi soir, avec James, 38 ans, associé à la danseuse professionnelle Amy Dowden, 32 ans.

Incroyablement, l’ancienne star de X Factor Fleur a glissé pour la deuxième fois lors de la rediffusion de sa salsa sur le thème d’Halloween.

Bien que pas aussi dramatique que son trébuchement initial, les téléspectateurs ont souligné que les quatre juges n’avaient pas commenté cela.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: “Après un incident avec un accessoire au début de la performance de danse de Fleur et Vito, la décision a été prise d’arrêter la procédure pour vérifier qu’ils n’étaient pas blessés.

“Comme ils n’avaient pas commencé à danser avant l’incident, il a été décidé qu’ils pourraient recommencer le spectacle, une fois qu’il aurait été confirmé qu’ils étaient aptes à le faire.”