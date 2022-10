Strictement critiqué par deux anciennes stars – revendiquant le thème de la BBC “spectacle ruiné”

DEUX anciennes stars de Strictly ont affirmé que le thème de la BBC avait “ruiné” l’émission de samedi soir.

Cette semaine, les célébrités restantes ont dansé sur un thème d’émission de la BBC pour célébrer les 100 ans de la Beeb.

Strictly a été critiqué par deux anciennes stars qui ont revendiqué le thème de la BBC “spectacle ruiné”[/caption]

Robin Windsor a partagé son opinion sur le thème de la semaine dernière sur Twitter[/caption]

Les génériques d’ouverture de Blue Peter, Grange Hill et Casualty ont été dansés lors de l’émission du samedi soir.

Cependant, certains n’étaient pas fan de l’idée unique.

James Jordan s’est rendu sur Twitter pour partager à quel point il n’était pas impressionné.

Il a déclaré: “Je suis tellement heureux que cela ne se reproduise plus sur Strictly avant 100 ans.”

La danseuse était au programme entre 2006 et 2013.

Un autre professionnel a donné son avis sur le thème sur la plateforme de médias sociaux.

Robin Windsor, qui est apparu dans le programme en tant que danseur professionnel entre 2010 et 2013, a déclaré : « J’ai adoré la prémisse de strictement cette semaine – pour moi, malheureusement, cela n’a pas fonctionné.

“J’aurais dû avoir le numéro d’ouverture fabuleux pour bbc100, puis un spectacle normal, mais ce n’est que mes 2 cents.”





Malgré cela, certains pensaient que c’était une idée incroyable.

«Je suis clairement en minorité, mais je pensais que Strictly était génial cette semaine. Les airs à thème fonctionnaient mieux que d’entendre des chansons que vous aimez massacrées par des chanteurs en direct moyens au mieux », a déclaré un fan.

Un deuxième a ajouté: “J’adore cette semaine Theme Tunes #Strictly.”

“Ces danses à thème sont absolument dingues, j’aime tellement cet épisode”, a tweeté un troisième.

Hier, Jayde Adams a rompu son silence à sa sortie après avoir été violemment traînée sur son poids.

Elle a écrit sur Instagram : “J’ai passé le meilleur moment de ma vie ! Ne vous inquiétez pas pour moi mes bébés. J’aurais aimé rester évidemment, nos plans de choix pour Halloween et les couples étaient énormes.

« Vos filles réservées et bénies. J’ai ma propre série sur ITV2 Ruby Speaking que je commence à tourner en janvier, la série 2 d’Alma’s Not Normal, une tournée massive au Royaume-Uni, le film Take That et bien plus encore. Être sur #Strictly n’était que la cerise sur un gâteau déjà incroyable.

« Je vous verrai tous lors de ma tournée en 2023 !

“Merci à ma fille @karenhauer & @bbcstrictly. C’est vraiment le plus grand spectacle de divertissement au Royaume-Uni. À l’intérieur et à l’extérieur .”

Jayde et sa partenaire de danse professionnelle Karen Hauer ont perdu dans la danse contre Molly Rainford et Carlos Gu.