Strictement crise alors que la star Adam Thomas est contrainte de manquer l’entraînement avant le premier vote public ce week-end

STRICTLY Come Dancing a été plongé dans une crise après qu’Adam Thomas ait été contraint de manquer l’entraînement avant le premier vote public.

L’ex-star d’Emmerdale est en partenariat avec la danseuse russe Luba Mushtuk et se produira sur la piste de danse ce soir.

Adam Thomas a révélé qu’il avait raté Strictly cette semaine[/caption] Instagram

La star est également occupée à filmer Waterloo Road[/caption] Pennsylvanie

Adam joue Donte dans Waterloo Road[/caption]

Adam, 35 ans, a révélé qu’il avait été contraint de sauter une formation en raison de son horaire de travail chargé.

En plus de faire Strictly Come Dancing, il tourne également Waterloo Road.

L’acteur joue Donte depuis le début de la série en 2006 et a repris le personnage lors du redémarrage de la série l’année dernière.

En postant une photo d’une tringle à vêtements avec certains vêtements de Donte, il a écrit : « J’ai raté une journée d’entraînement aujourd’hui… mais ça en vaut la peine. »

Il a ensuite ajouté : « Le travail, c’est le travail ! Allons-y, Donte !!!

Pendant ce temps, cela survient alors qu’Adam a admis que « la malédiction du spectacle s’est déjà produite », après avoir comparé le danseur professionnel à sa femme Caroline, avec qui il est marié depuis 2017.

Dévoilant des potins juteux dans les coulisses, y compris des détails sur la tristement célèbre malédiction Strictly, il a déclaré à ses frères Ryan et Scott sur leur podcast Mancs on the Mic : « La malédiction Strictly est arrivée.

« Je sais… je ne pouvais pas y croire moi-même mais moi et Luba…. »

Mais tout n’est pas ce qu’il paraît, comme l’a plaisanté Adam : « Je plaisante », ce qui a provoqué un hoquet de la part de ses deux frères, avant qu’ils ne commencent à rire.

Scott, ancien de Love Island, a ajouté : « Tout le monde dit que Luba ressemble à Caroline », tandis qu’Adam a répondu : « Elle le fait… elle le fait. »

Adam et Luba ont interprété le Cha Cha Cha to Waffle House des Jonas Brothers samedi dernier.

Adam a admis qu’il avait « oublié la routine » quelques minutes seulement avant sa première prestation live et qu’il était sur le point de « vomir ».

La star de Waterloo Road a déclaré : « C’est l’expérience la plus angoissante de ma vie, et je ne me contente pas de le dire.

« Dans les coulisses, j’étais tellement nerveux que je pensais que j’allais vomir parce que je travaillais sur cette routine depuis si longtemps, et puis la nuit est finalement arrivée, et j’ai découvert que j’y allais en premier.

«Ma tête, mon esprit, tout est devenu en bouillie, j’ai complètement oublié la routine. Je me suis dit ‘je ne peux pas faire ça’ et puis je suis littéralement monté sur scène avec Luba et je suis assis là et je me dis ‘Je ne connais pas la routine’.

« Heureusement, mes jambes l’ont fait… [I went into] le pilote automatique et mes jambes m’ont juste regardé et ont dit ‘ne t’inquiète pas, mon pote, nous allons nous y prendre à partir de maintenant, continue de sourire, mon pote.’

Adam est en partenariat sur Strictly avec la danseuse russe Luba Mushtuk[/caption]