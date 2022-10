Strictement choqué alors que Kaye Adams est éliminée après une danse tendue

La star de LOOSE Women, Kaye Adams, est devenue la première célébrité à être exclue de Strictly Come Dancing.

Après le premier vote du public de la 20e série, la femme de 59 ans s’est retrouvée face au chanteur Matt Goss dans le dance-off, avant que les juges ne choisissent de la renvoyer chez elle.

Bbc

Kaye Adams est devenue la première star de Strictly à être éliminée cette année[/caption]

Bbc

Matt Goss a survécu une autre semaine[/caption]

Les scores des juges cette semaine ont été ajoutés à ceux de la semaine dernière, puis ont été combinés avec les résultats des votes des téléspectateurs pour décider des deux couples les moins bien notés.

Après s’être retrouvée dans les deux derniers, Kaye Adams a exécuté sa routine avec son partenaire Kai Widdrington pour la deuxième fois après le spectacle en direct de samedi soir.

Le duo a dansé le Charleston sur de la musique ! Musique! Musique! avant que le chanteur des Bros Goss, 54 ans, ne se rende sur la piste de danse avec sa partenaire Nadiya Bychkova pour interpréter leur samba sur Night Fever des Bee Gees dans le but d’impressionner les juges et de rester dans la compétition.

Après que les deux couples aient dansé une deuxième fois, le jury a rendu son verdict.

Craig Revel Horwood a choisi de sauver Goss et Bychkova, en disant: “Eh bien, le couple pour moi, que je considérais comme le meilleur dansé de la nuit, et le couple que je voudrais sauver est Matt et Nadiya.”

Motsi Mabuse a également choisi de sauver Goss et Bychkova et a déclaré: “Eh bien, c’était si proche, les deux couples ont fait des erreurs. J’ai l’impression qu’ils étaient au même niveau, mais un couple était un peu mieux pour moi, et je sauve Matt et Nadiya.

Anton Du Beke a bloqué un troisième vote pour Adams et Widdrington, ce qui signifie qu’ils avaient reçu la majorité des voix et quitteraient la compétition.

Du Beke a déclaré: “Eh bien, ce n’était pas une danse vintage, et je sais exactement ce qu’ils ressentent et j’ai moi-même été dans cette position plusieurs fois et je pense que si vous aviez la chance, vous aimeriez y retourner, les deux de toi.

“Il y a eu beaucoup d’erreurs pour les deux couples, j’ai senti qu’un couple a également perdu de la performance, et à cause de cela, j’aimerais sauver Matt et Nadiya.”

Après leur sortie déjà confirmée, la juge en chef Shirley Ballas a révélé qu’elle aurait sauvé Adams et Widdrington.

Lorsqu’on lui a demandé si elle était d’accord avec ses collègues juges, Ballas a répondu: “Je ne l’ai pas fait, je pensais qu’en raison d’une qualité un peu meilleure, j’aurais sauvé Kaye et Kai.”

Interrogée par l’animatrice Tess Daly sur son passage dans l’émission, Adams a déclaré: «C’était le bon résultat et j’ai fait des erreurs, et quand il s’agit de cette situation de haute pression, c’est ce qui se passe.

“Je suis donc ravi pour Matt et Nadiya, la seule personne pour qui je suis juste désolé est cet homme merveilleux (Widdrington), qui vient d’être si brillant…

“C’était très amusant, je disais que mon ambition était d’apprendre à aimer danser, et en fait j’ai vu une toute nouvelle facette de moi-même, ça m’a ouvert une petite porte.

“Ce fut une expérience merveilleuse et passer du temps avec des gens aussi talentueux qui aiment tant la série a été une joie.”

L’émission de résultats de dimanche soir a également vu les danseurs strictement professionnels exécuter une routine énergique sur un mélange de Need You Tonight d’INXS et About Damn Time de Lizzo, ainsi qu’une performance du chanteur Robbie Williams qui a interprété son hit She’s The One.

Strictly Come Dancing continue sur BBC One.