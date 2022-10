Strictement bouleversé alors que les patrons apportent des changements majeurs à la tournée britannique

Un remaniement STRICTEMENT est prévu car les patrons ont annoncé un changement majeur dans la tournée britannique.

Les stars désireuses de poursuivre leur voyage Strictly après cette série seront invitées à se produire dans des arènes massives à travers le pays.

Anton du Beke rejoint la programmation de la tournée en direct

Craig et Shirley sont de retour pour juger

Shirley Ballas et Craig Revel Horwood reviendront pour juger le Strictly Live Arena Tour comme d’habitude.

Cependant, le juge italien Bruno Tonioli – qui s’est retiré de l’émission de la BBC après 18 ans – ne fera pas son retour.

Au lieu de cela, Anton Du Beke fera ses débuts sur la tournée en prenant sa place dans le jury.

L’ancienne danseuse strictement professionnelle Janette Manrara sera de retour pour animer.

Anton a déclaré: “Je suis ravi de rejoindre mes collègues juges de télévision lors de la tournée Strictly 2023 et d’avoir la chance de profiter de tout le plaisir de l’expérience en direct avec le public à travers le Royaume-Uni.”

Anton, 56 ans, a été enrôlé pour juger en 2020 lorsque les restrictions de voyage ont exclu la comparution de Bruno.

Après avoir raté deux séries, Bruno a finalement démissionné, laissant les fans dévastés.

Il a confié au Sun dans une interview exclusive qu'il "en avait trop" pour lui, affirmant que son programme de voyage épuisant était à blâmer.





Bruno jonglait entre l’émission de la BBC et le tournage de Dancing With The Stars aux États-Unis depuis 2005.

Mais les dix heures de vol entre Los Angeles et Londres ont fait des ravages sur le danseur italien, qui a dit : « J’ai fini ».

“Je n’en peux plus”, a-t-il ajouté.

“Les allers-retours, c’était trop.”

La tournée en direct débutera à Birmingham le 20 janvier, avant de se terminer à Glasgow le 12 février.