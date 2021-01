Strictly Come Dancing 2021 pourrait être dans environ huit mois – mais il semble déjà que la série soit dans le chaos.

Des rapports ont suggéré que les patrons de l’émission hésitent à inscrire Bruno Tonioli en tant que juge, craignant qu’il ne choisisse à nouveau Dancing With The Stars plutôt que Strictly.

Et les rumeurs abondent selon lesquelles Anton du Beke serait tranquillement aligné pour le remplacer – après que la danseuse professionnelle ait fait un excellent travail pour remplacer Motsi Mabuse lorsqu’elle a été forcée de quitter le studio Strictly en raison des directives de Covid pendant deux semaines au cours de la série 2020.

La liste des juges pour 2020 a vu les quatre juges habituels réduits à trois après que Bruno, 65 ans, ait choisi de continuer son rôle de juge sur la version américaine de Strictly, Dancing With The Stars – avec Motsi, Shirley Ballas et Craig Revel Horwood en train de se battre sans lui.







(Image: BBC)



Habituellement, le fougueux connaisseur de la danse italienne jugerait sur les deux versions du spectacle – jetting entre Londres et Los Angeles pour respecter les engagements sur les deux séries.

Cependant, la pandémie de Covid a rendu un tel voyage international impossible pour le juge.Il a donc choisi Dancing With The Stars – pour lequel il serait payé 1 million de livres sterling par saison – plutôt que Strictly – pour lequel il gagne 250000 £.

Le Mail on Sunday affirme que les patrons de l’émission craignent une répétition de 2020, Bruno choisissant à nouveau de résider en Californie car une approche mondiale pour vaincre la pandémie de Covid n’est pas claire pour le moment – malgré les progrès du Royaume-Uni dans la distribution de vaccins.

Le rapport suggère que Bruno avait déjà été signé pour apparaître sur Strictly avant de choisir de déménager en Californie – ce qui signifie que la BBC a déboursé une somme élevée en échange d’appels vidéo occasionnels pour la star.







(Image: BBC / Guy Levy)



Avec la BBC sous le feu des contribuables à cause d’une série de controverses – de la suppression des frais de licence gratuits pour les OAP aux accusations de manque d’impartialité – il semble que les patrons tiennent à éviter de donner plus de munitions aux critiques en «gaspillant» de l’argent sur des juges absents.

La publication rapporte: «Les dirigeants de la BBC sont inquiets de le signer au cas où ils se retrouveraient dans la même situation que cette année – et dépenser l’argent des payeurs de redevances pour quelques instants de télévision.

Alors qu’une source proche de l’émission a déclaré au point de vente: «Cette fois l’an dernier, Bruno s’était inscrit mais les choses sont tellement moins sûres maintenant. Il est très peu probable que la BBC se permette d’être dans la même situation qu’elle était cette année et finira par dépenser autant d’argent pour si peu de valeur.







(Image: BBC / Ray Burmiston)



«Bruno a choisi Dancing With The Stars plutôt que Strictly, ce n’est pas un secret. S’il refait la même chose cette année, les choses seront délicates. Le remplaçant idéal attend dans les coulisses – Anton.

Anton a été un succès auprès des fans lorsqu’il a remplacé Mosti pendant la saison 2020, avec un fan jaillissant sur Twitter: « Certainement un 10 et si la BBC a un demi-cerveau, elle vous rendra permanent. Ne changez pas, meilleur spectacle en ans ce soir, vous avez acheté une atmosphère charmante.

Mirror Online a contacté un représentant de Strictly pour commenter.