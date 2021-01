Le nombre de patients atteints de coronavirus en soins intensifs et sous ventilation a atteint jusqu’à présent son plus haut niveau de la pandémie, comme le secrétaire à la Santé Matt Hancock a averti que le NHS est «poussé à la limite».

Avec plus d’un sur neuf de la population adulte – quelque 6,6 millions de personnes – ayant désormais reçu des vaccinations contre Covid-19, M. Hancock a déclaré que «la fin est en vue».

Mais il a refusé de donner des indices sur le moment où les restrictions de verrouillage pourraient être levées, insistant sur le fait que les ministres doivent attendre de voir comment les taux d’infection et de mortalité évoluent en réponse à la campagne de vaccination et si de nouvelles variantes virulentes du virus se propagent au Royaume-Uni.

Et le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, Jenny Harries, a averti: «Nous ne sommes pas loin de cela.»

Plus tôt lundi, Boris Johnson a suscité l’espoir d’assouplissements imminents du verrouillage, affirmant que les ministres envisageraient le «potentiel» d’assouplir les restrictions en Angleterre dans un examen prévu le 15 février et que les parents «ne doivent pas supposer» que les écoles resteront fermées à la plupart élèves jusqu’à Pâques.

Mais Downing Street a plus tard agi pour amortir les attentes de changements lors de la revue du mois prochain, refusant de donner un calendrier pour la réouverture des salles de classe.

Et le Premier ministre lui-même a déclaré que tout assouplissement serait fait avec prudence, déclarant: «Je ne pense pas que quiconque voudrait voir les restrictions levées si rapidement alors que le taux d’infection est encore très élevé, ce qui entraînerait une autre grande propagation de l’infection. . »

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

On s’attend à ce que les ministres resserrent davantage les restrictions lors d’une réunion du comité gouvernemental des opérations Covid (CO) mardi, au cours de laquelle ils discuteront des options de mise en quarantaine obligatoire dans les hôtels d’aéroport, du suivi GPS pour les nouveaux arrivants de l’étranger ou du «coup de taupe». les interdictions de voyager ciblées des pays où de nouvelles variantes sont détectées.

Malgré la baisse du nombre de tests positifs pour le coronavirus, M. Hancock a déclaré que le nombre d’hôpitaux était d’environ 37000 – presque deux fois plus qu’au sommet de la première vague de 19000 en avril de l’année dernière – avec un record de 4076 personnes sous ventilateurs.

Le personnel de santé des services de Covid est «à fond et tendu à la limite», a déclaré M. Hancock, affirmant que c’était «un devoir pour nous tous» de les soutenir en continuant à observer les règles de verrouillage tant qu’il est nécessaire de garder le cap. la maladie.

Susan Hopkins, de Public Health England, a déclaré que les unités de soins intensifs comptaient plus de patients Covid que jamais auparavant, ajoutant que les taux de décès et d’hospitalisation devraient être «beaucoup plus bas» avant que les experts puissent conseiller sur un retour aux niveaux régionalisés.