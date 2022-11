Stressé par l’argent ? Voici ce que votre anxiété financière essaie de vous dire

Cette histoire fait partie Donc de l’argentune communauté en ligne dédiée à l’autonomisation et aux conseils financiers, dirigée par CNET Editor at Large et l’animateur de podcast So Money Farnoosh Torabi.

Pour beaucoup d’entre nous, les vacances peuvent susciter des sentiments d’anxiété et de peur financière.

Et un défilement rapide de mon flux Instagram le confirme, me disant que je ne suis pas assez #intrépide. “Tout ce que vous voulez est de l’autre côté de la peur”, me dit un post.

Si vulgaire.

La peur financière est un sujet qui m’intéresse Donc de l’argent les auditeurs ont régulièrement posé des questions au cours de mes sept années d’animation du podcast. Quand ils veulent savoir comment demander une augmentation, c’est qu’ils ont peur de parler de leurs réalisations avec leur patron. Lorsqu’ils hésitent à quitter leur emploi, c’est parce qu’ils ont peur de l’incertitude économique. Lorsqu’ils ne savent pas comment aborder les finances avec leur partenaire, c’est qu’ils ont peur de se disputer.

Être sans peur suggère que vous pouvez vous permettre de balayer vos peurs, y compris l’anxiété liée à l’argent. Mais étant donné tous les impacts psychologiques et sociaux de la pandémie, d’autres experts de mon émission discutent du lien entre l’argent et la santé mentale. La peur, disent-ils, se manifeste pour une raison. Et ils conviennent qu’il vaut la peine d’être patient avec ce que nous ressentons.

L’anxiété n’est pas quelque chose que nous devrions pathologiser – c’est en fait normal et nécessaire, selon le Dr Ellen Vora, auteur de L’anatomie de l’anxiété. Elle a décrit notre société comme “émotion-phobique” parce que nous considérons les émotions comme la panique ou le chagrin comme des fardeaux qui doivent être bloqués. Sauf que parfois, l’anxiété nous dit quelque chose d’important sur notre vie personnelle, nos valeurs ou le monde qui nous entoure. “C’est vraiment là pour dire : ‘Hé, ralentis. Calme-toi et fais attention à ça'” Vora a dit sur So Money plus tôt cette année.

Elle a raison. Ignorer nos émotions entourant l’argent peut être coûteux. Si vous vous concentrez uniquement sur le fait de ne pas avoir peur de vos dépenses, vous pourriez prendre de l’avance et subir les conséquences d’être dans le rouge plus tard. Ou si vous refusez d’affronter vos craintes concernant la budgétisation, vous pourriez simplement ranger vos factures dans un tiroir à l’abri des regards, tout en aggravant les frais de retard.

Lorsque nous ne répondons pas à nos craintes financières, cela peut conduire à l’évitement et à des comportements extrêmes comme des dépenses excessives, a déclaré Chantel Chapmanco-fondateur du programme de littératie financière en ligne appelé Traumatisme de l’argent, sur mon podcast le mois dernier. Elle a dit que cela peut également nous empêcher de prendre des risques financiers, y compris des risques importants comme investir pour la retraite.

Récemment, Roxanne, une auditrice de So Money, a écrit pour dire qu’elle était peur de tout perdre. Elle a grandi “sans le sou” et n’avait jamais gagné plus de 30 000 dollars par an avant de créer une entreprise prospère il y a 15 ans. Pourtant, malgré une valeur nette de plus d’un million de dollars, Roxanne craignait de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins. “Peu importe combien j’économise, je ne me sens pas assez en sécurité”, a-t-elle expliqué. “Pourquoi ai-je toujours l’impression que je pourrais tout gâcher et être de retour à la case départ ?”

Mon conseil à Roxanne était d’examiner sa peur et de poser des questions clés sur ce qu’elle pourrait essayer de lui dire. Voici les trois questions que vous devriez vous poser pour surmonter vos craintes financières et déterminer la prochaine bonne décision.

D’où vient cette peur de l’argent ?

La première question concerne l’histoire d’origine de votre peur : est-ce une peur héréditaire ?

La peur a tendance à apparaître dans nos vies en raison d’influences extérieures – nos familles, nos attentes culturelles et nos pressions sociales. Pour Roxanne, la peur de la pénurie découle de son expérience de grandir dans la pauvreté. Parce que l’argent est synonyme de sûreté, de sécurité et de valeur dans notre société, les personnes qui ont été économiquement marginalisées sont souvent aux prises avec un traumatisme financier. Mais est-il juste de croire que Roxanne répétera une réalité financière de son enfance, lorsqu’elle n’avait aucun contrôle sur l’argent ?

Peut-être – la vie a une façon de nous lancer des balles courbes. Mais la vérité est qu’à l’âge adulte, Roxanne a pris de nombreuses décisions financières intelligentes et a exceptionnellement bien sécurisé ses finances. Si elle peut se concentrer sur la reconnaissance et la valorisation de ses efforts et de ses succès aujourd’hui, et continuer à utiliser les outils qui l’ont amenée là, elle peut commencer à s’attaquer à certaines de ses inquiétudes concernant la perte financière.

Lorsque certaines pensées surgissent autour de la peur ou de la honte, Chapman a déclaré qu’il était préférable de prêter attention à ce qui se passe et d’entrer dans le moment présent afin de pouvoir interagir plus clairement avec vos finances.

Quel est le pire scénario ?

Lorsque vous commencez à vous inquiéter des événements de la vie – qu’il s’agisse de payer les frais médicaux, les versements hypothécaires et la garde d’enfants ou d’épargner pour la retraite – mon conseil est d’être précis. De quoi as-tu peur exactement ?

En décrivant ses préoccupations, Roxanne a parlé en termes abstraits comme “faire faillite” et “tout perdre”. Parfois, réguler votre réponse émotionnelle signifie aller encore plus loin dans l’obscurité, par exemple, imaginer perdre votre maison dans un incendie ou devoir vendre votre entreprise. Cet exercice n’a pas pour but de créer plus d’anxiété, mais de vous aider à mieux analyser les forces et les faiblesses actuelles de votre vie financière et à faire l’inventaire approprié de ce dont vous avez besoin.

Comment puis-je avoir moins peur de l’argent ?

Après avoir imaginé le pire scénario, la question suivante est : que puis-je faire pour me sentir plus autonome et en sécurité ?

Prenons une peur courante en ce moment liée à l’économie : licenciements. Bien qu’il soit stressant de penser à être sans emploi pendant six mois, en affrontant cette possibilité, vous pourriez réaliser que vous avez en fait plus qu’assez d’économies pour vous retenir. Ou, vous découvrirez peut-être que vous aurez un écart financier important, alors pour être mieux préparé, vous commencez à réduire vos dépenses ou à commencer un concert parallèle pour compléter vos économies.

La peur de l’argent ou l’anxiété peuvent vous inciter à établir une relation plus saine avec vos finances. Dans ce cas, travailler avec un coach financier ou un thérapeute financier pourrait être la meilleure solution.

Je ne peux pas vous dire combien de fois les clients ont utilisé cet exercice comme catalyseur de changement dans leur vie financière. Comme l’a dit Vora, “Les problèmes de santé mentale ne signifient pas que nous sommes brisés. C’est que nous avons une réponse appropriée à un ensemble de circonstances incroyablement difficiles.”

